Aufsteiger SSVg Velbert begrüßt nächsten beiden Neuzugänge

Velbert. Mit Vedran Beric und Lamin Touray verpflichtet der Regionalliga-Aufsteiger zwei vielversprechende Talente mit einiger Erfahrung.

Die SSVg Velbert 02 freut sich, zwei vielversprechende Neuzugänge für die kommende Saison bekanntgeben zu können. Mit Vedran Beric und Lamin Touray verstärken zwei junge Spieler das Team und bringen ihr Talent sowie ihre Erfahrung in die Mannschaft ein.

Vedran Beric ist ein beeindruckender Allrounder

Vedran Beric wird ab dem 1. Juli Teil des Kaders sein und hat bereits eine beeindruckende Karriere vorzuweisen. Der 26-jährige Allrounder kann sowohl auf den defensiven Außenbahnen als auch in der Abwehr eingesetzt werden. Mit 49 Einsätzen in der Regionalliga und 78 Einsätzen in der Oberliga kann Vedran auf wertvolle Erfahrungen zurückblicken.

In der letzten Saison hat er sein Können beim KFC Uerdingen unter Beweis gestellt. Velberts Neuzugang ist in der Stadt ansässig und wird mit seinem enormen Tempo und seiner Mentalität zweifellos eine wertvolle Verstärkung für die Mannschaft sein. Der Vertrag mit Vedran Beric wurde zunächst für ein Jahr geschlossen, mit der Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Des Weiteren freut sich die SSVg Velbert 02 über die Verpflichtung von Lamin Touray. Der 20-jährige Offensivspieler wird die Mannschaft auf den Außenbahnen unterstützen. Touray erfüllt die U23-Regelung und wurde über mehrere Jahre in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildet. Im Seniorenfußball sammelte er erste Erfahrungen bei Borussia Mönchengladbach U23 in der Regionalliga West, wo er in 14 Spielen zum Einsatz kam.

Tourays letzter Verein war Atlas Delmenhorst

Bei seinem bisherigen Verein Atlas Delmenhorst konnte er in der abgelaufenen Saison in 33 Einsätzen überzeugen und erzielte dabei fünf Tore. Lamin Touray, der ab dem kommenden Sommer wieder in Düsseldorf wohnhaft sein wird, zeichnet sich insbesondere durch sein beeindruckendes Tempo und seine zielstrebige Spielweise aus. Der Vertrag mit Lamin Touray wurde für eine Laufzeit von zwei Jahren geschlossen.

Mit Vedran Beric und Lamin Touray hat die SSVg Velbert 02 vielversprechende Spieler für die kommende Saison gewonnen. Die beiden Spieler bringen nicht nur ihre Fähigkeiten, sondern auch wertvolle Erfahrungen mit in das Team ein. Die SSVg Velbert 02 freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

