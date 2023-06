Auf die SV Union Velbert-Teams warten weite Auswärtsfahrten

Velbert. Die erste Velberter Mannschaft als Aufsteiger in die 2. Bundesliga hat die weiteste Fahrt nach Passau vor der Brust. Zweite muss nach Berlin.

Die spielleitenden Stellen des Deutschen Tischtennis-Bundes gaben nun die Klasseneinteilungen für die 2. und 3. Bundesliga heraus. Aus dem Raum Niederberg ist der SV Union Velbert vertreten. In der 2. Bundesliga hat SV Union mit TTC Jülich (Vorjahreszweiter), BV Borussia 09 Dortmund (Vierter) und dem 1. FC Köln (Fünfter) immerhin drei Mitstreiter aus NRW.

Der Aufsteiger (Meister der 3. Liga Nord) hat sonst mehrere weite Auswärtsfahrten zu absolvieren. TV Leiselheim (Worms/ Siebter) und TTC OE Bad Homburg (wollte als Meister nicht in die TTBL aufsteigen) sind da noch „nähere Ziele“ im Vergleich mit den Gastspielen bei Hertha BSC Berlin(Achter), TV 1871 Hilpoltstein (hinter Nürnberg/Dritter) oder Aufsteiger TTC SR Hohenstein-Ernstthal (hinter Jena gelegen/Meister der 3. Liga Süd).

Weiteste Reise geht nach Passau

Die weiteste Reise geht nach Passau (Sechster im Vorjahr), wo beim Spiel am Sonntagnachmittag vorab sicher eine Übernachtung vor Ort gebucht werden muss. Die Unioner wissen um die große Spielstärke in dieser Liga und streben den Klassenverbleib an. Genaueres kann man aber erst abschätzen, wenn die Aufstellungen veröffentlicht sind.

Drei weitere Klubs aus Nordrhein-Westfalen begrüßt SV Union II in der 3. Bundesliga Nord. Neben dem Oberhausener Klub SC Buschhausen (zuletzt Fünfter) ist der frühere Deutsche Meister TTC Altena (Sechster als Vorjahres-Aufsteiger) vertreten. Dazu kommt Aufsteiger TTC Jülich II (Meister der Regionalliga West).

Richtung Norden geht es zum Oldenburger (TB/Vierter) und TTS Borsum (in der Nähe von Hildesheim), der als Achter den Klassenerhalt schaffte. Mit dem TSV Schwarzenbek (nahe Hamburg) ist das Team wieder dabei, welches am längsten in der 3 Liga spielt (Siebter in der letzten Spielzeit).

Im Süden wartet Erzrival TTC Lampertheim

In Richtung Süden wartet der ewige SVU-Rivale TTC Lampertheim, der als Vizemeister wohl endlich wieder in die 2. Liga zurückkehren möchte. Dazu kommen für die Unioner zwei Fahrten in die Bundeshauptstadt Berlin. Da spielt der Aufsteiger TTC Düppel (Meister der RL Nord). Als Nachrücker bekommt der zunächst als Absteiger eingestufte Klub der Füchse starBerlin noch dazu. Die Reinickendorfer profitierten davon, dass Zweitliga-Absteiger TTC GW Bad Hamm einen Neustart in der Regionalliga gewählt hat. Auch hier muss man die Veröffentlichung der Aufstellungsreihenfolgen abwarten, um eine erste Einschätzung der Spielstärke abgeben zu können.

