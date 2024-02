Niederberg. Der SC Velbert führt gegen das Tabellenschlusslicht schnell mit 2:0, verliert dann aber die Kontrolle. Am Ende ist mehr als das 4:4 möglich.

Mit einem durch Laurin Kamperhoff verwandelten Foulelfmeter zum 4:4 in der Nachspielzeit sicherte sich der SC Velbert gegen den Cronenberger SC zumindest noch einen Punkt, nachdem man den Zuschauern ein regelrechtes Torspektakel geboten hatte.

„Das Unentschieden haben sich die Cronenberger letztlich sicherlich auch verdient. Unser Spiel war nach dem 2:0 zu fehlerbehaftet, so dass wir mit dem einen Punkt zufrieden sein müssen“, gab SC-Trainer Dennis Czayka zu.

SC Velbert geht schnell mit 2:0 in Führung

Er stellte den vom Abstieg bedrohten Wuppertalern ein Lob aus. „Sie waren sehr gut eingestellt, standen sehr kompakt, verteidigten richtig gut und haben alles rausgehauen, so dass drei Spieler in der Schlussphase mit Krämpfen behandelt werden mussten“, berichtete er.

Sein Team begann aber sehr dominant und erspielte sich in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit schon eine 2:0-Führung. Nach einer guten Kombination über mehrere Stationen schloss Laurin Kamperhoff mit einem Flachschuss ins lange Eck zum 1:0 ab. Nach einem Schuss aus der zweiten Reihe konnte der Cronenberger Torhüter den Ball nicht festhalten, Kamperhoff setzte nach und traf zum 2:0.

SC Velbert gibt Spiel binnen vier Minuten aus der Hand

Dann holten die Velberter den Gegner aber wieder zurück ins Spiel. Nach einer ungestümen Attacke von Stanislao Apicella entschied der Schiedsrichter auf Freistoß, den ein Wuppertaler in den Strafraum schlug. Ein CSC-Akteur traf zunächst nur den Pfosten, aber Dylan Oberlies, der ehemalige Spieler des TVD Velbert, verkürzte im Nachschuss zum 1:2-Halbzeitstand.

Der SC Velbert (in Rot) rettete in letzter Sekunde zumindest noch das Unentschieden. © FUNKE Foto Services | Marie-Christin Jacobs

Nach dem Seitenwechsel drehte Prosper Malua-Kinkangeli die Partie durch zwei Tore innerhalb von vier Minuten. Nach einem Ballverlust der Velberter im Spielaufbau schalteten die Bergischen schnell um und glichen zum 2:2 aus. Nach einer Flanke in den Strafraum standen die Velberter nicht nahe genug am Torschützen, so dass der trotz des ersten schlechten Kontakts noch erfolgreich abschließen konnte.

Torwart-Fehler sorgt für neuerliche Cronenberger Führung

Weitere vier Minuten später glich Daiki Matsubara wieder aus, als er nach einer schönen Kombination über die linke Seite den Ball nach der Flanke von Antonio Militello zum 3:3 einköpfte. Als SC-Torhüter Tim Höppner den Ball ins Zentrum spielen wollte, der Pass aber zu kurz geriet, eroberten die Cronenberger das Spielgerät und gingen durch den Treffer von Brian Mitchell wieder mit 4:3 in Führung.

In der Schlussphase warfen die Clubberer alles nach vorne, nach einem langen Ball wurde Laurens Bock im Strafraum gefoult und so entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den Kamperhoff mit seinem dritten Treffer des Tages zum 4:4-Endstand verwandelte. Der eingewechselte Emre Ayan hatte sogar noch die Chance, das Siegtor zu erzielen, doch aus einem Meter bekam er den Ball nicht über die Linie gedrückt. „Wir haben nach dem 2:0 die Kontrolle über das Spiel verloren“, kritisierte Czayka nach dem Abpfiff.

So haben sie gespielt

SC Velbert – Cronenberger SC 4:4 (2:1)

Tore: 1:0 Kamperhoff (16.), 2:0 Kamperhoff (22.), 2:1 Oberlies (27.), 2:2 Malua-Kinkangila (58.), 2:3 Malua- Kinkangila (62.), 3:3 Matsubara (67.), 3:4 Mitchell (73.), 4:4 Kamperhoff (90.+2/Strafstoß)

SC: Höppner, Militello, Bock, Demirdere (85. Islam), Kamperhoff, Matsubara (68. Ayan), El Hamdani (68. Van Kleef), Lafatan (78. Rec), Apicella, Strohmenger, Stöber

