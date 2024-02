Niederberg. Noch hat die SSVg Heiligenhaus alle Chancen auf den Klassenerhalt. Eine Tatsache macht dem Trainer für die kommenden Partien Mut.

Vor einer schier unlösbar erscheinenden Aufgabe steht die Auswahl der SSVg Heiligenhaus, die am Sonntag um 15.30 Uhr beim Spitzenreiter SSV Bergisch Born antreten muss.

Das Team aus dem Remscheider Vorort spielt eine ganz starke Saison und strebt nun den Aufstieg in die Landesliga an, während die Heiligenhauser mittlerweile auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht sind, nun schon 14 Meisterschaftsspiele in Folge nicht gewinnen konnten und nun nach dem Aufstieg im Vorjahr sofort wieder in die Kreisliga A abzurutschen drohen.

Heiligenhaus trifft auf den besten Sturm der Liga

Mit 53 Toren weisen die Remscheider die gefährlichste Offensive der Liga auf, die meisten Treffer hat Aleksandar Stanojevic (12) erzielt, der in Velbert und Umgebung noch aus seiner Zeit beim TVD bekannt ist. Trotzdem gibt der Heiligenhauser Deniz Top, Spielertrainer und Sportlicher Leiter in Personalunion, die Hoffnung auf den Klassenerhalt nicht auf, denn der Rückstand von vier Punkten ist durchaus noch aufzuholen.

„Im Fußball ist alles möglich, es sind noch 14 Spiele zu absolvieren“, betont er und führt das Beispiel des MSV Duisburg in der Dritten Liga an. „Ich sehe das ähnlich wie bei uns, sie waren auch abgeschlagen und galten als sicherer Absteiger. Dann haben sie zehn Punkte aus sechs Spielen geholt und sind bis auf zwei Punkte rangekommen“, erläutert der 39-Jährige.

Spieler kehren aus dem Krankenlager zurück

„Bei uns kommen jetzt auch einige verletzte Spieler wieder zurück. So hat Stefan Prengel nach drei Monaten Pause jetzt schon einen Kurzeinsatz gehabt und wird sukzessive herangeführt“, gibt er zu bedenken. „Wir haben eine Mannschaft mit sehr vielen jungen Spielern, da müssen wir lernen, die nötige Resilienz an den Tag zu legen“, fordert Top.

„Wir haben zuletzt immer wieder zu viele individuelle Fehler gemacht, die uns um den Lohn unserer Arbeit gebracht haben“, hat er festgestellt. „In Bergisch Born geht es jetzt vor allem darum, diese eigenen Fehler abzustellen und die Zweikämpfe anzunehmen“, lautet seine Vorgabe an sein Team.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Velbert & Heiligenhaus lesen Sie hier!