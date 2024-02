Velbert. Am Freitagabend wird die Lateinformation des 1. TSZ Velbert als Mannschaft des Jahres geehrt. Dann steht das zweite Saisonturnier auf dem Plan.

Mit dem Auftakt der Saison in der 2. Bundesliga konnte die Lateinformation des 1. TSZ Velbert überhaupt nicht einverstanden sein. Nur Rang sechs gab‘s für

das erfolgsverwöhnte Ensemble von Trainer Danny Deschan Das A-Team des 1. TSZ Velbert zeigt sein Können beim ausdrucksstarken Formationstanz am 3. Februar 2024 bei der Tanzsportveranstaltung der zweiten Bundesliga für Lateinformationen im Sportpalast Birth an der Von-Humboldt-Straße in Velbert. , das sich als Aufsteiger deutlich mehr ausgerechnet hat. Am Samstag (18.30 Uhr) steigt nun in der Herforder Kreissporthalle das zweite Saisonturnier - und für dieses sind die Ziele der Velberter klar umrissen.

„Wir wollen auf jeden Fall diesmal ins Finale der besten Mannschaften. Das muss auch unser Anspruch sein“, sagt Danny Deschan. Er hat die Auftritte des Saisonstarts genau analysiert und daraus mit Clubchef Michael Wegmann, der ebenso zum Trainerteam zählt, seine Schlüsse gezogen. „Wir haben einige Paarkombinationen umgestellt, haben hart gearbeitet an unserer Choreografie“, so der Trainer. Alles mit dem Ziel, diesmal etwas besser abzuschneiden als noch beim Turnier in eigener Halle, als man nur das „kleine Finale“ der drei schwächsten Formationen erreichte.

Trainer des 1. TSZ Velbert hat Schwierigkeiten in der Choreografie verfeinert

Die Velberter, die am Freitagabend noch bei der Sportlerehrung in ihrer Stadt die Ehrung als Mannschaft des Jahres entgegennehmen, geht es in Ostwestfalen darum, das tänzerische Potenzial zu wecken, die Fehlerquote zu minimieren. Die Konkurrenz allerdings ist stark. Als Favoriten gelten einmal mehr die Mannschaften aus Aachen und Düsseldorf, zeigten sich zuletzt in ihrer Leistung deutlich abgehoben vom übrigen Feld.

„Unser Vorteil kann es am Samstag sein, dass wir uns diesmal nicht mit dieser aufwändigen Prozedur beschäftigen müssen, die der Aufbau in einer Sporthalle als Gastgeber so mit sich bringt“, sagt Danny Deschan. „Jetzt können wir viel entspannter ans Turnier gehen. Meine Mannschaft ist motiviert, hat auf jeden Fall Lust auf diesen Wettbewerb.“ Zudem habe man gewisse Schwierigkeiten in der Choreografie zum Thema „Ethno“ - etwa die Pirouetten - noch einmal angepasst, um sich besser präsentieren zu können.

