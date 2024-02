Velbert. Vor dem Heimspiel gegen RW Ahlen: Bewerber für den Trainerposten sind zahlreich, viel Zeit für die Entscheidung kann sich die SSVg nicht leisten.

Endlich wieder einmal am „geliebten“ Freitagabend steht für die SSVg Velbert die nächste Regionalligapartie an, wenn um 19.30 Uhr die Auswahl von Rot-Weiss Ahlen in der IMS-Arena zu Gast sein wird. Auch diesmal werden die Niederbergischen zwei Wochen nach der Trennung von Chefcoach Dimitrios Pappas und seinem Assistenten Christian Dorda von einem Interimstrainerquartett betreut.