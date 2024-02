Niederberg. Die Handballerinnen der HSG Velbert/Heiligenhaus haben in Essen deutlich verloren. In den wichtigen Momenten agierten sie unglücklich.

Die Damen der HSG Velbert/Heiligenhaus mussten ihre Rückreise vom Auswärtsspiel bei der HSG Am Hallo Essen ohne Punkte antreten. Mit 21:30 verloren sie die Partie.

Dabei lagen sie schon früh mit drei Toren zurück, konnten den Anschluss bis in die Schlussphase hinein halten (18:22, 46. Minute), mussten dann jedoch abreißen lassen und verloren letztendlich deutlich.

HSG Velbert/Heiligenhaus: Trotz Niederlage ist der Trainer zufrieden

„Wir haben heute insgesamt kein schlechtes Spiel gemacht, konnten uns aber von dem frühen Rückstand nie erholen“, so der HSG-Trainer Philip vom Schemm. „In den Situationen, in denen wir näher herankommen hätten können, haben wir unglücklich agiert und die entscheidenden Angriffe nicht im Tor untergebracht“, so der Velberter weiter.

Lobend erwähnte er die gute Einstellung seines jungen Teams, welches trotz der körperlichen Überlegenheit der Essenerinnen keine Zweikämpfe scheute und immer wieder mutig in die Abwehr ging. Die Niederlage fällt am Ende für das ersatzgeschwächte Team aus Velbert etwas zu hoch aus, was allerdings auch mit den schwindenenden Kräften zu erklären war.

