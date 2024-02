Velbert. Die Handballer der HSG Velbert/Heiligenhaus haben die erste große Herausforderung des Jahres gemeistert. Verdienter Sieg im Spitzenspiel:

Die HSG Velbert/Heiligenhaus hat ihr Spitzenspiel gegen den ETB SW Essen am Sonntag deutlich mit 31:21 gewonnen.

Nach der schmerzhaften und eindeutigen Niederlage im Hinspiel hatten sich die Spieler und das Trainerteam der HSG für das Rückspiel eine Menge vorgenommen und wollten die in den letzten Wochen erarbeitete Tabellenführung nicht hergeben.

Gut vorbereitet und mit der nötigen Einstellung startet am Sonntag vor einer sehr guten Kulisse das Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Essen. Die HSG machte von der ersten Minute an deutlich, dass es für den Gegner aus Essen sehr schwer wird, Punkte aus Velbert zu entführen.

Velbert/Heiligenhaus bietet dem Verfolger keine Angriffsfläche

Aus einer sehr engagierten und kompakten Abwehr wurden viele schnelle Angriffe über den starken und hochmotivierten Max Müller eingeleitet und erfolgreich abgeschlossen. Der ETB hatte nie die Zeit, sich richtig zu formieren und konnte auch mit ihrer offenen 3-2-1-Abwehr keine Unsicherheit bei den Velbertern hervorrufen.

Schon früh setzten die Adler sich ab, in die Halbzeit ging es mit einem deutlichen 15:8. Begünstigt wurde dieser Vorsprung durch die Rote Karte gegen den Essener Spielgestalter Dominik Schulze nach zwölf Minuten, der Fynn Haferkamp im Tempogegenstoß ungestüm foulte.

Die Essener Gäste starteten mit hoher Motivation und einer ordentlichen Portion Wurfglück in die zweite Halbzeit und kamen auf 16:18 heran. Doch die HSG machte einen unverwüstlichen Eindruck, fand schnell wieder in ihr Spiel und stellte den alten Vorsprung wieder her - und vergrößerte diesen bis zum Schlusspfiff sogar auf in der Höhe verdiente zehn Tore Vorsprung.

Trainer Oliver Franke stellt seiner Mannschaft ein gutes Zeugnis aus

HSG-Trainer Oliver Franke zeigte sich nach der Partie hochzufrieden: „Wir haben ein Konzept erarbeitet und gemeinschaftlich abgestimmt. Die Mannschaft hat die Ideen perfekt umgesetzt und sie mit einer unglaublichen Einstellung und Präzision mit Leben gefüllt.“ Er wünschte sich nach der Partie gar, dass seine Jungs noch länger hätten spielen dürfen, in solch einen Rausch spielten sich die Adler am Sonntag.

Großen Anteil daran hatte die große und lautstarke Kulisse, zahlreiche Spieler der Velberter äußerten sich nach der Partie lobend über die Zuschauer. Franke blickt auch im Moment des Erfolgs direkt voraus: „Am kommenden Wochenende wartet sofort der nächste schwere Brocken in Müllheim/Styrum. Auch hier wollen wir keine Punkte verschenken, wissen aber, dass die Aufgabe mindestens so groß ist wie die gegen ETB. Den Rückenwind nehmen wir mit und hoffen, dass wir auch in Mülheim erfolgreich bleiben und die Serie hält.“

