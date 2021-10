Anspruchsvolle Aufgaben für Union Velbert und SSVg U 23

Velbert. In der Bezirksliga steht das Velberter Duo vor schweren Prüfungen: Die Union reist nach Ronsdorf, die U 23 erwartet Remscheid.

Vor zwei anspruchsvollen Partien steht das Velberter Duo in der Bezirksliga. Die Union reist zum Tabellenvierten TSV Ronsorf, die U 23 der SSVg empfängt den SC Ayyildiz Remscheid, den Trainer Joascha Weber als gut besetzten und gefährlichen Gegner einstuft.

TSV Ronsdorf - SV Union Velbert (So. 14 Uhr)

„Da kommt direkt der nächste dicke Brocken auf uns zu“, befürchtet Union-Trainer Mesut Güngör vor der Partie auf den Wuppertaler Südhöhen. „Für mich gehören die Ronsdorfer zu den Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen werden“, glaubt der Coach und begründet seine Meinung. „Das ist eine Truppe, die zum Großteil schon seit Jahren zusammen ist und immer im oberen Tabellendrittel angesiedelt war. Sie haben einige erfahrene Akteure in ihren Reihen, die auch schon höherklassig gespielt haben, aber auch einige junge, talentierte und hungrige Spieler“, weiß der 50-Jährige.

Für ihn gibt es ein Wiedersehen mit zwei Spielern, die er selbst schon einmal trainiert hat. Daniel Gordzielik war schon beim Landesligisten 1. FC Wülfrath unter seiner Regie ein zweikampf- und laufstarker Sechser, während Denis Levering, der auch schon mal das Trikot von Union Velbert trug, nun Cheftrainer der Ronsdorfer ist.

„Denis hatte schon als Spieler einen hohen Fußballsachverstand und ist daher sicherlich auch ein sehr guter Trainer, aber ich schätze ihn auch als Mensch sehr. Er wird versuchen, dass seine Mannschaft uns unter Druck setzt und uns zu Fehlern zwingt. Im Pokal haben wir dort mit 0:6 eine Klatsche kassiert, aber wir fahren deshalb nicht in Angststarre da hin, sondern wollen diesmal einen ganz anderen Eindruck hinterlassen. Wir haben diesmal aber auch ganz andere personelle Möglichkeiten und werden alles dafür tun, nicht mit leeren Händen wieder nach Hause zu fahren“, kündigt er an.

Im Pokalspiel im Sommer musste er seine Mannschaft mit Akteuren aus der Zweitvertretung auffüllen, diesmal kann Güngör jedoch aus dem Vollen schöpfen. Verzichten muss er allerdings auf Niklas Stolle, der nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Mettmann eine Partie aussetzen muss.

Seine Position könnte Lars Neumann übernehmen. „In der Abwehr muss ich etwas umbauen, aber das bekommen wir hin“, gibt sich der Coach zuversichtlich. Offen lässt er aber noch die Frage, wer den Platz zwischen den Pfosten einnehmen wird. Er will erst kurzfristig entscheiden, ob nach überstandener Verletzung nun Routinier Bastian Honnacker seine Chance bekommt oder der junge Leon Wolf, der zuletzt zu überzeugen wusste, weiterhin im Tor stehen wird.

Die Union, hier mit Stürmer Alan Odhiambo im Spiel gegen Spitzenreiter DJK Adler Union Frintrop, bekommt es mit dem nächsten schweren Brocken zu tun, der heißt TSV Ronsdorf. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

SSVg Velbert 02 U 23 – SC Ayyildiz Remscheid (So. 15.15 Uhr).

Das spielfreie Wochenende kam für die U 23 der SSVg Velbert zur richtigen Zeit, denn so hatten die angeschlagenen und verletzten Spieler die Möglichkeit, ihre Blessuren auszukurieren. Auch von den zwischenzeitlich erkrankten Stavros Spyrou, Lukas Trier und Cagan Acici sollte der eine oder andere bis Sonntag wieder fit sein. Neuzugang Jonas Weck hatte aufgrund seiner schweren Verletzung erst einmal zwei Wochen Einzeltraining absolviert, ist mittlerweile aber auch ins Mannschaftstraining eingestiegen und hat die ersten Einheiten problemlos überstanden.

„Für einen Kurzeinsatz könnte es bei ihm dann vielleicht auch schon reichen“, glaubt Trainer Joscha Weber. Er freut sich, dass er endlich auch wieder Alternativen zum Wechseln auf der Bank hat, nachdem in Bergisch Born die Startelf komplett durchspielen musste. Warum die Remscheider aktuell auf einem Abstiegsrang der Tabelle stehen, kann er sich nicht erklären.

„Für mich ist das absolut überraschend, über ihren schwachen Start habe ich mich sehr gewundert, denn von den Namen her würde ich sie eher im oberen Mittelfeld der Tabelle ansiedeln und da sehen sie sich wohl auch selbst“, glaubt Weber. Mit Osman Öztürk, dem ehemaligen Oberligaakteur des Cronenberger SC, und Alessio Lenz, dem pfeilschnellen und torgefährlichen Außenstürmer, sind die Bergischen gerade in der Offensive sehr gut besetzt und in der Mittelfeldzentrale haben sie mit Recep Kalkavan einen spielstarken Regisseur.

„Ayyildiz ist nicht nur spielerisch sehr stark, sie können auch sehr aggressiv in den Zweikämpfen sein. Unser letztes Heimspiel gegen sie vor der pandemiebedingten Pause war eine sehr hitzige Partie“, erinnert sich der SSVg-Coach. „Für uns wird es darauf ankommen, dass wir dagegenhalten, aber nicht überdrehen, wenn es hektisch wird. Die Remscheider sind sehr erfahren und wissen genau, wie weit sie gehen können, da müssen wir einen kühlen Kopf behalten“, fordert der 28-Jährige vor diesem Heimspiel in der Bezirksliga.

„Nachdem wir zuletzt zweimal nur Unentschieden gespielt haben, obwohl wir eigentlich den Sieg verdient gehabt hätten, wollen wir nun unbedingt alle drei Punkte holen, um uns unten abzusetzen“, nennt der Velberter Trainer seine Zielvorgabe.