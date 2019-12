Nierenhof. Die Nierenhofer Dressur-Spezialistin Andrea Timpe misst sich am Wochenende beim Burgpokal mit den besten Duos der Republik

Andrea Timpe erfüllt sich zum Jahresende einen Traum

Einen standesgemäßen Ausklang der Saison feiert Andrea Timpe an diesem Wochenende. Die Top--Reitsportlerin des ZRFV startet beim renomierten Burgpokal in Frankfurt.

Obwohl die Vorzeige-Athletin des Nierenhofer Vereins in diesem Jahr wegen Krankheiten auf einige wichtige Turniere verzichten musste, konnte sie ihre Position als eine der besten Dressur-Spezialistinnen der Republik bestätigen.

Auch 2019 Deutsche Top-Ten-Reiterin

Denn Andrea Timpe hat sich nämlich in der Rangliste der FN (Federal National) der besten Dressurreiter Deutschlands im Berechnungszeitraum 2019 in den Top Ten behauptet. Mit 43.820 Punkten wird sie auf Platz zehn geführt.

An diesem Wochenende kann sie das Jahr nun im großen, mehrtägigen Finale des internationalen Festhallenturnier in Frankfurt abrunden. Dabei kämpfen die besten zwölf Nachwuchs-Pferde Deutschlands um den Nürnberger Burgpokal.

Die Qualifikations-Turniere für den begehrten Pokal laufen in der gesamten Republik. Andrea Timpe ritt die Qualifikation auf Gut Hohenkamp in Dorsten – eine Herausforderung. Nur der Sieger des anspruchsvollen Turniers erwirbt das Ticket für Frankfurt und ist beim „St-Georges-Special – Preis der Nürnberger Versicherung“ dabei.

Platz eins in der Qualifikation auf Don Carismo

Timpe stellte in Dorsten Don Carismo vor. Das Duo erreichte in der Vorlaufprüfung den zweiten Platz im St. Georg Special und konnte das darauffolgende Finale gewinnen. Damit war’s geschafft. Das Duo Timpe/Don Charsimo darf sich in der Main-Metrople mit den Besten der Besten messen.

Auch wenn Top-Reiterin Timpe schon einige Erfolge gefeiert hat – dieser Coup freute sie besonders: „Ich verfolge das schon meine gesamte Reitkarriere. Es war schon immer mein Traum, einmal zu diesem tollen Turnier zu kommen. Man sieht immer die großen Reiter und die tollen Pferde dort. Ich kann’s kaum glauben, dass ich jetzt da mitreiten darf. Es ist Wahnsinn.“