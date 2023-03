Amateurfußball Velbert: Die besten Torschützen im Überblick

Robin Hilger (l.) ist aktuell der beste Velberter Torschütze in der Fußball-Oberliga und hat damit großen Anteil am Höhenflug der SSVg Velbert.

Velbert. Die Fußballerinnen und Fußballer in Velbert haben die Torejagd wieder aufgenommen. Ein Überblick von der Niederrheinliga bis zur Kreisliga C.

Woche für Woche gehen die Spielerinnen und Spieler der Fußballvereine aus Velbert auf Torejagd.

Je näher die Saison dem Ende entgegentritt, desto deutlicher kristallisieren sich die zuverlässigsten Knipser heraus.

Velbert: C-Liga-Torjäger ist einsame Spitze

Als wahre Tormaschine entpuppt sich Alexander Wilzek von den Sportfreunden Siepen III. Mit seinen 44 geschossenen Toren steht er nicht nur einsam an der Spitze der Velberter Torschützen in der Kreisliga C, sondern hat auch großen Anteil am Höhenflug seiner Mannschaft.

Die Sportfreunde liegen aktuell – vor der Zweitvertretung des TSV Fortuna Wuppertal – mit 49 Punkten auf Rang eins.

Bei den Frauen verläuft das Rennen um die Torjägerkrone eher schleppend. Mit 13 Toren setzt sich hier Joyce Glow der SSVg Heiligenhaus an die Spitze. Gefolgt von Anne Haferkamp (SSVg Velbert), Lotte Obst (Blau-Weiß Langenberg) und Daniela Reichardt (Sportfreunde Siepen) mit jeweils elf erzielten Treffern.

Oberliga

Diese zehn Spieler aus Velbert trafen am häufigsten für ihren Verein. Robin Hilger liegt mit seinen zwölf geschossenen Toren an der Spitze.

Name Verein Tore Robin Hilger SSVg Velbert 13 Mamadou Cellou Diallo Diallo SSVg Velbert 9 Fabio Di Gaetano TVD Velbert 8 Björn Kluft TVD Velbert 7 Florian Schikowski TVD Velbert 7 Timo Brauer TVD Velbert 6 Yasin-Cemal Kaya SSVg Velbert 6 Tristan Duschke SSVg Velbert 5 Timo Mehlich SSVg Velbert 5 Ismael Remmo SSVg Velbert 5

Landesliga

Das interne Rennen des einzigen Velberter Landesligisten führt derzeit Andri Buzolli an.

Name Verein Tore Andri Buzolli SC Velbert 8 Laurens Bock SC Velbert 4 Simon Prenaj SC Velbert 4 Ryui Koyama SC Velbert 3 Albin Rec SC Velbert 3

Bezirksliga

Auf viele Schützen verteilen sich die Treffer der Velberter Bezirksligisten.

Name Verein Tore Axel Glowacki SSVg Velbert U23 6 Tihomir Kriznjak SSVg Velbert U23 6 Stavros Spyrou SSVg Velbert U23 5 Rene Werner SC Velbert II 5 Athanasios Xiros SSVg Velbert U23 4 Cedric Bestler SSVg Velbert U23 3 Moritz Alexander Stöber SC Velbert II 3 Ahmet Tugrul Tepebas SSVg Velbert U23 3

Kreisliga A

In der Kreisliga A hat sich ein Trio etwas abgesetzt.

Name Verein Tore Fabian Schwehn SV Union Velbert II 20 Antonios Sverkos SSVg 09/12 Heiligenhaus 19 Osman Aktas Türkgücü Velbert 18 Fabian Helmes Langenberger SV 16 Murad Ali Khan SSVg 09/12 Heiligenhaus 14 Kevin Oberstraß SV Union Velbert II 14 Mustafa Ali-Khan SSVg 09/12 Heiligenhaus 11 Andreas Mikeli Langenberger SV 9 Erdi Okran Türkgücü Velbert 9 Jaehyeok Park Türkgücü Velbert 9 Deniz Top SSVg 09/12 Heiligenhaus 9 Tim Efler TVD Velbert II 8 Yassin El Ghanou Langenberger SV 8 Junior Jose Leal Miudo SSVg 09/12 Heiligenhaus 8 Serafim Mihaylov Türkgücü Velbert 8

Kreisliga B

In der Liste der B-Kreisligisten taucht ein Spieler gleich doppelt auf – er hat für zwei Mannschaft häufig getroffen.

Name Verein Tore Samuel Winke Sportfreunde Siepen 22 Robin Höpfner SC Velbert III 18 Mirkan Demirkaya TSV Neviges Engizek 17 Kevin Peuler Stella Azzurra Velbert 17 Bedran Özek TSV Neviges Engizek II 11 Milos Spasic Blau-Weiß Langenberg 10 Markus Nigbur Sportfreunde Siepen 9 Marco Sparacio Stella Azzurra Velbert 9 Mirkan Demirkaya TSV Neviges Engizek II 9 Hicham Es-Sassi Stella Azzurra Velbert 9 Finn Neumann Blau-Weiß Langenberg 8 Antonio Parla Stella Azzurra Velbert 8 Jacek Wojnowski TSV Neviges Engizek II 8 Yasin Konak Türkgücü Velbert II 8 Sedat Bozkurt TSV Neviges Engizek 8

Kreisliga C

Alexander Wilzek als Torgarant einsam an der Spitze. 44 der 154 Tore der SF Siepen III gehen auf sein Konto.

Name Verein Tore Alexander Wilzek Sportfreunde Siepen III 44 Firat Sener FC Iraklis Neviges 27 Lukas Paul Sender Sportfreunde Siepen III 23 Kevin Barwicki Sportfreunde Siepen III 19 Jannik Bergmann Blau-Weiß Langenberg II 17 Alexis Grammozis Sportfreunde Siepen III 14 Marcus Paulus Sportfreunde Siepen III 13 Mounir Ali Khan TC RW Heiligenhaus 13 Tosa Ametovic SSVg 09/12 Heiligenhaus III 10 Sercan Dogan TSV Neviges Engizek III 10 Hamidullah Haidary Stella Azzurra Velbert II 10 Giovanni Scorrano Stella Azzurra Velbert II 10 Mertcan Yesiltas Türkgücü Velbert III 9 Panagiotis Gkoutsiks FC Iraklis Neviges 8 Dennis Lotz Blau-Weiß Langenberg II 8

Frauen

Eine Spielerin der SSVg Heiligenhaus führt das Ranking bei den Frauen an.

Name Verein Tore Joyce Glow SSVg Heiligenhaus (BL) 13 Anne Haferkamp SSVg Velbert (NL) 11 Lotte Obst Blau-Weiß Langenberg (KL) 11 Daniela Reichardt Sportfreunde Siepen (KL) 11 Farah Gina Hübel SV Union Velbert (KL) 10 Charlotte Eisenblätter SSVg Heiligenhaus (BL) 7 Nina Kassebaum Sportfreunde Siepen (KL) 5 Ann-Kathrin Lankers Blau-Weiß Langenberg (KL) 5 Sarah Lankers Blau-Weiß Langenberg (KL) 5 Linda Fischer Blau-Weiß Langenberg (KL) 4 Joyce Koch SSVg Velbert (NL) 4 Jaqueline Crevaux SSVg Velbert (NL) 3 Miriam Khaswan SV Union Velbert (KL) 3 Dilsa Ok SV Union Velbert (KL) 3 Fanny Cäcilia Pettau SSVg Heiligenhaus (BL) 2

