Alperen Sahin: Den Weg zur SSVg Velbert II bewusst gewählt

In der Jugend lief Alperen Sahin (22) für den VfL Bochum an der Castroper Straße und für Borussia Mönchengladbach auf. Er kennt das Gefühl, sich mit den besten Spielern in Nordrhein-Westfalen zu messen. Auch in den Oberligen Niederrhein und Westfalen absolvierte er bereits 29 Spiele - doch sein sportliches Zuhause ist dieses Jahr die Bezirksliga.



Alperen Sahin, Sie haben in fünf Spielen acht Tore für die U 23 der SSVg Velbert erzielt. Das ist die beste Bilanz bei den Senioren, die Sie je hatten. Man könnte den Eindruck gewinnen, Sie sind in der Bezirksliga unterfordert

Theoretisch ist das möglich, dass jemand so denkt. Aber ich habe den Weg über die Bezirksligamannschaft der SSVg bewusst gewählt.



Sie haben die höchsten Jugendmannschaften von Borussia Mönchengladbach in den Bundesligen durchlaufen und kamen danach bei den Senioren auch in der Regionalliga zum Einsatz. Warum sind Sie mit dieser Ausbildung dann im Sommer in die Bezirksliga gewechselt?

Das war ein bewusster Schritt. Ich hatte auch einige andere Angebote von Oberligisten, aber das wären weitere Strecken gewesen. Ich wollte mich erst einmal auf meine berufliche Laufbahn konzentrieren. Ich habe mich selbstständig gemacht und unser Familienunternehmen befand sich im Wachstum. Und ich kenne die SSVg und ihr Umfeld, die Oberligamannschaft ist nicht weit entfernt. Das alles hat mir zugesagt.

Was sind denn ihre weiteren Ziele?

Ich habe mittlerweile wieder mehr Zeit für den Fußball. Mein Ziel und Wunsch ist es, wieder höher zu spielen und das möchte ich gemeinsam mit dem Verein realisieren. Zuletzt gehörte ich auch wieder dem Oberligaaufgebot an, habe auch ein paar Einsatzminuten gehabt. Es geht also in die richtige Richtung und das gibt mir die Bestätigung, dass mein Schritt genau richtig war.