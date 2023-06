36:0-Punkte: So lief das Aufstiegsjahr des SV Union Velbert

Velbert. Der SV Union Velbert ist in die zweite Bundesliga aufgestiegen – was die Mannschaft stark gemacht und wie die eigene Reserve geholfen hat.

Eine glanzvolle Saison spielten die ersten beiden Herrenmannschaften des SV Union Velbert in der 3. Bundesliga im Tischtennis.

Das erste Team wurde ohne Verlustpunkt Meister und die zweite Mannschaft erreichte einen tollen dritten Platz.

SV Union Velbert von Beginn auf Kurs

Schon in der Vorrunde hatte der SV Union I das Feld dominiert und führte nach dem 6:2 beim Verfolger Oldenburger TB die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an. Dabei gab es drei 6:0-Siege und viermal ein 6:1. Lediglich beim 6:4 bei Aufsteiger Altena war es knapp. Neben dem klaren Sieg in Oldenburg imponierten besonders die deutlichen Erfolge gegen die zu Saisonbeginn noch als Mitfavoirten gehandelten Teams der TTC Lampertheim (6:0) und SC Buschhausen (6:1).

In der Rückrunde gab es gleich sechsmal ein 6:0 sowie ein 6:4 gegen Oldenburg und ein 6:3 in Lampertheim. So konnte das letzte Punktspiel auch ohne die Spitzenspieler Constantin Cioti und Marios Yiangou, die nur im Doppel antraten, gegen Altena noch einmal 6:4 gewonnen werden. Das bedeutete eine Saisonbilanz von 36:0 Punkten. Das war ein Punkt mehr als beim Meistertitel im Vorjahr (35:1). Im Gegensatz zum letzten Spieljahr nahmen die Unioner diesmal den Aufstieg wahr und spielen in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga.

Velbert überzeugt mit einem breiten Kader

Das Team setzte mit Unterstützung der Spieler aus der Reserve gleich elf Aktive ein. Die besten Bilanzen spielten Constantin Cioti (21:4) und Marios Yiangou (zur Rückrunde aus Team II aufgerückt/9:2). Lars Hielscher (12:7). Auch Michael Servaty (6:0), Adrian Dodean (7:1), Anton Limonov (7:0) und Kapitän Thomas Brosig (5:1) imponierten. Dazu hatten die Unioner starke Doppelformationen, die eine Gesamtbilanz von 32:4 herausspielten.

Zweite Mannschaft leistet Schützenhilfe – und wird Dritter

Eine hervorragende Bilanz kann auch das zweite SVU-Team in der 3. Liga aufweisen. Nach einer guten Vorrunde mit Rang vier (11:7 Punkte), wo durch die Punktgewinne gegen Lampertheim (6.3) und Buschhausen (5:5) Schützenhilfe für die erste Mannschaft geleistet werden konnte, war das Rückrundenergebnis mit 13:5 Punkten noch besser und wurde am Ende mit dem dritten Platz im Endklassement belohnt.

Dabei gab es zu Beginn der Rückrunde Niederlagen gegen Union I und Lampertheim und ein 5:5 gegen den späteren Absteiger Kassel. Es folgten aber sechs Siege in Folge, wobei das 6:4 gegen Oldenburg und das 6:2 in Schwarzenbek die Glanzpunkte waren.

Besonders stark trumpfte Neuzugang Anton Limonov auf, der eine 13:3-Bilanz erspielte und in der kommenden Saison in die erste Mannschaft aufrücken wird. Auch die Kameraden wussten zu überzeugen (Yiangou 7:3/Lukas Bosbach 9:4/Timi Köchling 13:8). Aufgrund der wechselnden Aufstellungen gab es viele Doppelkombinationen, die am Ende insgesamt ein mit 19:17 positives Ergebnis brachten.

