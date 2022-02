22:31! Niederbergischer HC auf dem Boden der Tatsachen

Wuppertal. Die Verbandsliga-Damen des NHC verloren das Topspiel in Wuppertal überraschend klar mit 22:31. Damit riss auch eine stolze Serie.

Nach sechs Siegen in Folge musste die erste Damenmannschaft des Niederbergischen HC in der Handball-Verbandsliga eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Beim Tabellennachbarn, der SSG Wuppertal/HSV Wuppertal fand das Milde-Team nicht zu seiner Normalform und wurde nach dem dauerhaften Hoch der vergangenen Wochen unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.

NHC-Trumpf sticht diesmal nicht

Im Verbandsliga-Spitzenspiel gastierte Tabellenführer Niederbergischer HC bei der SSG Wuppertal/HSV Wuppertal, dem Tabellendritten. Für die Milde-Damen stand nicht nur ein Duell mit einem Vertreter der Spitzengruppe, sondern auch eine angestrebte Revanche für eine deutliche Hinspiel-Niederlage auf dem Programm.

Obwohl es den Gästen nicht an Motivation fehlte, fanden die Niederbergerinnen nicht ins Spiel. Bereits in der siebten Spielminute, es stand aus Sicht des NHC bereits 2:5, sah sich Coach Harald Milde gezwungen, die erste Auszeit zu nehmen.

Doch auch die kurze Ansprache sorgte nicht für einen positiven Umschwung im niederbergischen Spiel. Selbst die große Stärke des NHC, die üblicherweise beherzt zupackende Defensive, kam am diesmal nicht zum Tragen.

In der Offensive fehlte es zudem am nötigen Zug zum Tor, was den Gastgeberinnen zusätzlich in die Karten spielte. Zur Pause lag der Niederbergische HC bereits deutlich mit 11:18 zurück.

Auch im zweiten Spielabschnitt fanden die NHC-Damen nicht in die Spur. Die Wuppertalerinnen setzten die Gäste mit einer bissigen und engagierten Abwehrleistung dauerhaft unter Druck, was zu einigen technischen Fehlern auf Seiten des NHC führte - auch die Abschlussquote war ausbaufähig.

Das Milde-Team konnte den Rückstand im Verlauf der zweiten Hälfte zwar kurzzeitig auf fünf Treffer reduzieren, wirklich unter Druck gerieten die souveränen Gastgeberinnen dadurch aber nicht. Der Tabellendritte spielte sein Spiel konsequent bis zum Schlusspfiff zu Ende und schickte die ernüchterten ersten Damen des Niederbergischen HC letztendlich mit 31:22 ins heimische Neviges zurück.

Nach dieser Niederlage rutschen die Niederbergerinnen auf den zweiten Tabellenplatz ab, haben in puncto Aufstieg aber noch alles in eigener Hand.

Nach den ansprechenden Leistungen der vergangenen Wochen stellt die deftige Niederlage in Wuppertal aber natürlich einen Dämpfer dar, was auch Trainer Milde einzuordnen weiß: „Es lag mit Sicherheit nicht daran, dass wir den Gegner unterschätzt haben. Insgesamt gesehen war dies aber mal wieder ein Spiel, in dem ein Kollektivversagen stattgefunden hat – immer wieder unerklärlich, aber das passiert. Das ist zwar kein Beinbruch, nun heißt es jedoch, die Fehler zu analysieren und abzuarbeiten.“

Für ebendiese Aufarbeitung hat das Milde-Team nun eine Woche Zeit - die nächste Partie des NHC wird am 5. März in Neuss steigen.

So haben sie gespielt

Niederbergischer HC: Gloger, Lider – Ju. Küppers, Dunjic (3), Schulz, Christiansen (2), Kupplich (1), Suhre, Breddemann (9), Ackermann (4), Krug (3).