Regionalliga West 2:3! SSVg Velbert verliert in Ahlen – und fragt sich, warum

Ahlen. Bitter: Die SSVg Velbert kassiert eine 2:3-Niederlage bei Rot Weiss Ahlen. Der Aufsteiger leistete sich zu viele Fehler – so lief das Spiel.

Nach fünf Spieltagen war Rot Weiss Ahlen noch sieglos und Schlusslicht der Tabelle, daher hatte man in den Vereinsmedien eindeutig einen Befreiungsschlag in Form eines Sieges als alternativlos ausgerufen. Die Wende, sie gelang gegen die SSVg Velbert – 3:2 (1:1) siegte RWA an diesem Samstag.

Die Gastgeber eröffneten das Spiel mit einem langen Ball, rückten sofort nach und zeigen die Richtung an, in die es gehen soll, allerdings war das nur ein Strohfeuer. Danach standen die Velberter hoch, um schon in der gegnerischen Hälfte Bälle zu erobern. Nach sieben Minuten hatten die Gäste die erste Großchance, als der Ahlener Torhüter schon geschlagen war, ein Abwehrspieler den Schuss von Robin Hilger jedoch mit dem Kopf auf der Linie klärte.

SSVg Velbert: Schiebener besorgt die Führung

Nach einem klaren Foul an Jonas Erwig-Drüppel lässt der Schiedsrichter einen Konter laufen, den die Ahlener mit einem Schuss an die Latte abschließen. Im Gegenzug flankte Max Machtemes in die Mitte, Cellou Diallo leitete den Ball weiter und Manuel Schiebener vollendete zum 1:0. Nur eine Minute später bekam die Velberter Abwehr eine Situation nicht geklärt und ein Ahlener Angreifer tauchte frei vor SSVg-Torhüter Marcel Lenz auf und ließ ihm mit seinem Schuss gegen den Innenpfosten zum Ausgleich keine Abwehrchance.

Lesen Sie hier: Warum sich die SSVg Velbert nicht von der Tabelle blenden lässt.

Ein wilde Anfangsphase, so ging es auch weiter – mit den klareren Aktionen der Velberter, die ihre Angriffe aber nicht präzise genug zu Ende spielten. Nach einem langen Ball auf ihre linke Seite verschätzte sich Erwig-Drüppel, so dass sein Gegenspieler frei auf Lenz zulief, doch mit seinem Schuss aus spitzem Winkel verfehlte der das Tor. Nach 23 Minuten kam Manuel Schiebener nach Zuspiel von Yasin Kaya aus der Drehung zum Abschluss, doch der Torhüter parierte den Schuss aus zehn Metern.

Nach einer halben Stunde war es wieder Schiebener, der an der Strafraumgrenze angespielt wurde, doch er brauchte zu lange zum Abschluss, so dass er im letzten Moment geblockt wurde. Zehn Minuten vor der Pause setzte sich Diallo außen durch und passte in den Rückraum auf Timo Mehlich, dessen Flachschuss aus 22 Metern der Schlussmann mit einer Flugparade abwehrte.

Viele Chancen, aber keine weiteren Tore

Als sich Max Machtemes außen durchspielte, fand er zwar mit Kaya einen Abnehmer für seine Flanke, doch der köpfte weit über und neben das Tor. Wenig später war Machtemes wieder durch, nachdem Hilger den Ball durchgesteckt hatte, doch sein Schuss aus spitzem Winkel zischte am langen Pfosten vorbei. Immer wieder hatten die Velberter aussichtsreiche Aktionen, doch Schiebener und Hilger fanden nicht den richtigen Zeitpunkt zum Abschluss und so ging es mit einem für den ehemaligen Zweitligisten mit einem schmeichelhaften Unentschieden in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel ging es gleich mit einem Freistoß für die SSVg von der Strafraumgrenze weiter, doch Mehlich verzog deutlich. Nach einem Konter bediente Diallo Kaya, dessen Abschluss jedoch zu harmlos war. Ganz sattelfest war aber auch die Velberter Abwehr nicht immer. So musste Marcel Lenz retten, eine Minute später schloss ein Ahlener ein Solo mit dem Tor zum 2:1 ab.

Ahlen profitiert vom Fehler der SSVg Velbert

Fast im direkten Gegenzug köpfte aber Hilger den Ausgleich, nachdem ihm Schiebener eine Flanke maßgerecht serviert hatte. Als Tristan Duschke im eigenen Strafraum ins Dribbling ging und den Ball vertändelte, rettete Lenz per Fußabwehr, aber der Schiedsrichter hatte auch ein Foul am Velberter Defensivmann gesehen.

Immer wieder erspielten die Gäste gute Abschlussmöglichkeiten, waren aber im letzten Drittel zu kompliziert und nicht konsequent genug. Nach einem langen Abschlag des Torhüters war ein Ahlener frei durch, wurde dann aber im letzten Moment von Duschke geblockt. Eine Viertelstunde vor Schluss unterlief Duschke ein kapitaler Fehler, als er den Ball im Strafraum annehmen will, ein Angreifer das Spielgerät jedoch mit der Fußspitze zum 3:2 ins Tor befördert.

Die Velberter drückten danach auf den Ausgleich, doch nach einer Hereingabe von Machtemes rutschte Micah Cain nur knapp am Ball vorbei. In der Folge versuchten sie den Druck noch weiter zu erhöhen, leisteten sich jedoch zu viele Fehlpässe und liefen einige Male in Konter der Gastgeber, die aber nichts einbrachten, so dass die Partie mit einem glücklichen Sieg der Ahlener endete.

Hier gibt es alle News und Hintergründe zur SSVg Velbert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert Heiligenhaus