1. TSZ Velbert: Auch an der Weser hinter dem Weltmeister

Erneut Rang zwei für die Lateinformation des 1. TSZ Velbert – damit ist das Titelrennen in der Bundesliga bereits entschieden zugunsten des Weltmeisters Grün-Gold-Club Bremen. Der ließ vor eigenem Publikum nichts anbrennen, feierte wie zum Saisonstart die perfekte Wertung.

Dabei hatte Astrid Kallrath, Velberts Trainerin, ihrer Mannschaft einmal mehr rein gar nichts vorzuwerfen. „Das war vor allem im Finale die bislang beste Leistung in dieser Saison. Mein Team entwickelt sich immer weiter, steigert sich von Wettbewerb zu Wettbewerb – und das, obwohl wir ja diesmal zu Umstellungen gezwungen waren.“

Umstellungen im Team schaden der Leistung nicht

Doch auch die personellen Änderungen (u. a. mit dem gelungenen Debüt von Kristoffer Keil) dienten nicht als Ansatz für Kritik seitens der 51-Jährigen. „Das lief alles reibungslos, es gab überhaupt keine Probleme – und das den gesamten Turniertag über“, so Kallrath, die schon eine gelungene Stellprobe am Vormittag mit zufriedener Miene quittierte.

„Da fiel die Fehleranalyse extrem kurz aus.“ Sie stellte fest, dass ihre Mannschaft „mental offenbar noch enger zusammengerückt“ sei. Und so waren die Velberter schon in der Vorrunde in Bremen in der Lage, einen exzellenten Durchgang zum Musikthema „No Limit“ abzurufen.

Trainerin Astrid Kallrath bescheinigte ihrer Formation die bislang beste Saisonleistung. Foto: Oliver Schinkewitz

Das Finale der besten sechs Formationen brachte dann noch mal eine weitere Steigerung, Kallrath auf ihrem Trainerstuhl ging begeistert mit, machte keinen einzigen gravierenden Fehler in der sechsminütigen Choreographie aus. Und doch folgte bei der Bekanntgabe der Wertungen eine zumindest lauwarme Dusche: Keine Einserwertung gab’s seitens der sieben Juroren für das 1. TSZ Velbert, stattdessen sechsmal die Zwei und sogar eine Drei – zum ersten Mal in dieser Saison.

„Das hat mich dann schon ein wenig gewundert bzw. enttäuscht. Ganz im Ernst: Nach unserer Vorstellung hatte ich sogar damit gerechnet, dass wir mehr als die eine Eins bekommen, die es noch in Bremerhaven gegeben hatte“, so die Trainerin.

So zog an der Spitze der Grün-Gold-Club aus Bremen wieder einmal die Bestnote, bekam siebenmal die Eins und darf sich bereits über den Titelgewinn in der Bundesliga freuen, nachdem im Vorjahr noch die Velberter die Siegesserie der Norddeutschen durchbrochen hatten. In zwei Wochen geht’s weiter zum vierten Turnier nach Buchholz, ehe es dann zum Abschluss in Solingen das „Heimspiel“ für Kallraths Schützlinge gibt, die dort als Gastgeber fungieren werden.

Turnier-Ergebnisse:

1. Grün-Gold-Club Bremen A 1 1 1 1 1 1 1

2. 1. TSZ Velbert A 2 2 3 2 2 2 2

3. TSG Bremerhaven A 3 4 2 3 3 3 3

4. Blau-Weiss Buchholz A 4 3 5 5 4 5 4

5. Grün-Gold-Club Bremen B 5 5 4 4 5 4 5

6. TSG Backnang A 6 6 8 7 6 6 7

7. TSC Walsrode A 7 7 6 6 7 7 6

8. FG Aachen / Düsseldorf A 8 8 7 8 8 8 8

Tabelle

1. Grün-Gold-Club Bremen A 3

2. 1. TSZ Velbert A 6

3. TSG Bremerhaven A 9

4. Blau-Weiss Buchholz 12

5. Grün-Gold-Club Bremen B 15

6. TSG Backnang 1846 Tanzsport A 19

7. TSC Walsrode A 21

8. FG Aachen / Düsseldorf A 23