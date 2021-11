1. SC Velbert: Von Tönisheide über Mettmann nach Gruiten

Velbert. Der 1. Squash-Club Velbert wurde 1980 gegründet, war in Tönisheide zuhause. Dann begann eine Umzugs-Odyssee. Zwei Teams stellt der Klub heute.

Früher war der 1. Squash-Club Velbert in Tönisheide zuhause, bevor er sich auf die Reise machte durch die Region. Erst spielte der Verein in Mettmann, dann in Wuppertal-Vohwinkel und mittlerweile in Haan-Gruiten.

Immer wieder war er gezwungen, sich eine neue Heimat zu suchen, zuletzt weil in der Halle in Wuppertal der Trampolinpark Crazy Jump die Squashplätze verdrängte. „Es werden immer weniger Hallen, das ist traurig“, sagt Melanie Lowe, die 2. Vorsitzende des Squash Clubs. Auch dadurch ist das Einzugsgebiet der Velberter groß, über das gesamte bergische Land und das Rheinland verteilt. „Es sind noch ein paar Velberter dabei, die immer mitgezogen sind. Aber von uns kommen zum Beispiel auch welche aus Düsseldorf oder Köln“, so Lowe.

1. Squash-Club Velbert stellt zwei Mannschaften in der Oberliga

Zwei Senioren-Mannschaften stellt der Verein in der Oberliga, die beim Squash auf NRW-Ebene zwischen der Regional- und der Verbandsliga liegt. Die erste Mannschaft Velberts steht nach fünf von 14 Spieltagen mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aktuell auf Rang vier, die zweite mit fünf Zählern auf Position sechs.

„Vor der Corona-Pandemie hatten wir noch vier Mannschaften, unter anderem zwei reine Herrenmannschaften. Die erste davon spielte in der Regionalliga. Das kam nun aber leider nicht mehr zustande“, so Lowe. Diese Saison sind der Aufbau und der Klassenerhalt das Ziel beider Teams. Lowe: „Wir gehören von der Spielstärke auf jeden Fall ins Mittelfeld. Wenn die erste Mannschaft immer vollzählig wäre, könnte sie es aber auch etwas höher schaffen.“

Frauen und Männer: Beim 1. Squash-Club Velbert ist für alle Platz. Foto: 1. SC Velbert

Die nächste Chance in der Tabelle zu klettern hat die Erstvertretung am Samstag, wenn sie am Doppelspieltag zunächst gegen den Siebten, den SC Satzballtrauma, und dann gegen den Sechsten, die Squash Wölfe im Sport-Treff Mülheim (Hardenbergstraße 71, Mülheim) antritt. Die zweite Mannschaft ist indes gegen den Dritten Squashboard Münster und den Achten Unterbarmener SC, im Sport-Center an der Borkstraße in Münster gefordert

Squash-Interessierte können sich jederzeit beim 1. SC Velbert unter der E-Mail-Adresse squashvelbert@gmx.de melden.

