Zwei Podestplätze für TV Jahn Siegen

Die jungen Florettfechter des TV Jahn Siegen boten zum Jahresabschluss bei der Maestro’s Challenge in Bocholt mit überzeugenden Leistungen einmal mehr erfreuliche Leistungen, die sich positiv auf die westfälischen Ranglisten und die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften auswirken. Drei Medaillengewinne dort in internationalen Starterfeldern zeugen für die gute Vorbereitung der Jahn-Teilnehmer durch Trainer Frank Matzner. Zwei zweite und ein dritter Platz waren im Münsterland die Siegener Ausbeute.

„Ich bin stolz auf zwei dominante Wettkampfleistungen unserer Fechter“, freut sich der Jahn-Trainer.

Bis ins Finale gekämpft

In der U17 musste der gesundheitlich leicht angeschlagene Justus Faber (Jahrgang 2004) noch in der Vorrunde Niederlagen gegen die Kontrahenten der niederländischen Vereine Holland Schermen und Zaal Amsterdam Zuid hinnehmen und platzierte sich nur auf Position acht, bevor sein Siegeslauf bis ins Finale begann. Nach einem Freilos im 32er Tableau traf im Achtelfinale auf den Bremer Matvey Mogilin, den er mit 15:7 besiegte.

In der Runde der letztren Acht wurde es dann richtig spannend und Justus schaffte mit 15:14 einen knappen Sieg gegen den Niederländer Sam Wanyama. Und anschließend trumpfte der aus Kirchen stammende Jahner im Halbfinale noch einmal gegen den Stützpunktfechter Mattis Wetzlar vom Quernheimer FC auf und entschied das Gefecht mit 15:13 für sich. Erst im packenden Finale musste sich Justus gegen den Holländer Michael Dijkstra geschlagen geben. Beim 9:15 sammelte er aber beachtliche Treffer. Neben der Silbermedaille und einem stattlichen Pokal sammelte Justus Faber weitere zehn Punkte auf der westfälischen Rangliste der U17, wo er den vierten Platz belegt.

Die zweite starke Leistung Jahn-Leistung des Bocholter Turniers ging auf die Kappe von Adriana Büdenbender (Jahrgang 2007) bei den Mädchen U13. Auch sie legte eine eher ungewöhnlich schwacher Vorrunde hin, ehe sie in den K.o.-Runden wie schon Justus Faber zum Durchmarsch ansetzte, der sie schließlich als beste deutsche Fechterin aufs Treppchen führte.

Adriana im Halbfinale gestoppt

Als 14. war sie ins Achtelfinale eingezogen und traf hier auf die an Drei gesetzte Niederländerin Eddy Hanique. Adriana gewann das Duell mit 10:8. Und auch im Viertelfinale lief sie zu großer Form auf, als sie sich mit 10:9 gegen Ronja Behlke (FG Recklinghausen) durchsetzte. Im Halbfinale gegen die spätere Gesamtsiegerin Lotte Dammroff (BS Rheinfelden) unterlag sie dann zwar, durfte sich aber einzige deutsche Medaillengewinnerin auf dem Siegerpodest über „Bronze“ freuen.

Mit acht zusätzlichen Ranglistenpunkten befindet sich Adriana Büdenbender derzeit auf Platz zwei der westfälischen Rangliste U13 und blickt zuversichtlich auf ihre DM-Qualifikation in 2020.

Aktuell befinden sich 14 Jahn-Fechterinnen und -Fechter auf aussichtsreichen Ranglistenpositionen.

In der jüngsten Wettkampfklasse, der U11, für die es in Westfalen noch keine Ranglistenwertung gibt, durfte sich Westfalenmeisterin Nika Moskvitin über den zweiten Silberpokal in Bocholt freuen. Die Siegenerin überflügelte Starterinnen aus allen NRW-Leistungsstützpunkten.