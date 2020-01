In der Basketball-Landesliga gelangen dem TV Freudenberg bei seiner Doppelschicht zwei klare Siege. Ein Spieler ragt beim Erfolg in Hagen heraus.

Siegerland. Unter dem Eindruck des plötzlichen Todes von US-Basketball-Legende Kobe Bryant musste der TV Freudenberg eine Doppelschicht einlegen – und gewann beide Spiele in überzeugender Manier. Dem Derbyerfolg am Sonntag gegen den TuS Fellinghausen folgte am Montagabend der ebenso klare Sieg beim TSV Hagen 1860 II.

TV Freudenberg - TuS Fellinghausen 84:46 (39:23). Ein Blick auf die Punktestatistik des TV Freudenberg beweist: Zum hohen Sieg im „kleinen“ Derby gegen den TuS Fellinghausen trugen elf Spieler des zwölfköpfigen Aufgebots bei – ein Beweis dafür, dass auch die vermeintlichen Ergänzungsspieler an einem guten Tag in der Lage sind, zum Erfolg beizutragen. Diesmal waren es zum Beispiel Sebastian Trautmann und Dominik Bretthauer, die von Trainer Heikel Ben Meftah ein Sonderlob einheimsen durften.

TuS ist nur ein Sparringsgegner

Deshalb fiel es kaum ins Gewicht, dass mit Kevin Lütz einer der Topscorer erkrankt fehlte und René Ben Meftah im Verlauf der zweiten Halbzeit passen musste, weil er sich bei einem Rebound eine Fußverletzung zugezogen hatte. Der Spielverlauf war schnell erzählt: Freudenberg legte ein konzentriertes und konsequentes erstes Viertel (24:13) hin und hielt den Nachbarn auch im zweiten Sektor (15:10) auf Distanz.

„Das drittel Viertel war dann eine Machtdemonstration“, beurteilte Heikel Ben Meftah das überragende 30:8 seines Teams, das den Vorsprung auf maximal 43 Punkte ausbaute. Am Ende einer einseitigen Partie waren es 40 Zähler.

TV Freudenberg: M. Ben Meftah (15/1 Dreier), R. Ben Meftah (14/3), Trautmann (11/2), Bretthauer (10), Emrich (9), Zwinge (8/2), Sahm (6), Wirth (5), Rott (4/1), Schlund (2), Knie (2), Reusch.

TuS Fellinghausen: Niehüser (15), Galster (8), Reuter (8), Heizmann (7), Bednarek (4), Kuhl (4), Affronti.

TSV Hagen 1860 II - TV Freudenberg 55:80 (31:44). In Gedenken an die beiden Rückennummern von Kobe Bryant ließen Hagen und Freudenberg die ersten 24 und die folgenden acht Sekunden ohne Offensivaktion verstreichen. Es folgte eine Phase des gegenseitigen Abtastens, ehe sich die erneut ohne Kevin Lütz und René Ben Meftah angetretenen Gäste mit einem 10:0-Lauf absetzten und sich das erste Viertel mit 25:17 sicherten.

Die veränderte „Starting five“ entschied auch das hart umkämpfte zweite Viertel mit 19:14 für sich, doch schon da kristallisierte sich heraus, dass an diesem Abend neben Spielmacher Miguel Ben Meftah ein TVF-Crack eine überragende Rolle spielen sollte: Frederic Zwinge! Der Distanzschütze traf beinahe jeden Wurf jenseits der 6,25 m-Linie, brachte es am Ende auf sagenhafte 36 Zähler, darunter elf Dreier. „Ich kann mich nicht erinnern, dass einer meiner Spieler so viele Dreier reingeworfen hat“, staunte Trainer Heikel Ben Meftah.

TV Jahn Siegen nur in Halbzeit zwei gut

Auf den Freudenberger 16:3-Lauf antwortete Hagen im dritten Viertel zwar mit 12:2 Zählern in Folge, doch beeindrucken ließ sich der Tabellenzweite davon nicht. Neben Miguel Ben Meftah und dem förmlich explodierenden Frederic Zwinge zeigten auch die „Langen“ im TVF-Kader wie Colin Sahm, Noah Emrich und Paul Wirth ihre Qualität, profitierten immer wieder von wunderbaren Zuspielen Ben Meftahs.

Traf gegen den TSV Hagen 1860 II aus der Distanz wie er wollte: Frederic Zwinge. Foto: Reinhold Becher

So war für spielerisch bessere Freudenberger eine Formsache, den Gegner, der im vierten Sektor sieben Minuten ohne Punkt blieb, zu kontrollieren. „Wir haben das nach den Ausfällen im Kollektiv sehr gut gelöst“, freute sich Heikel Ben Meftah.

TVF: Zwinge (36/11), M. Ben Meftah (19/1), Wirth (10), Emrich (5), Trautmann (4), Sahm (4), Knie (2), Schlund, Bretthauer, Rott.

TV Jahn Siegen - SV Hagen-Haspe III 58:75 (21:38). Das Hinspiel gegen den Tabellenführer verloren die Siegener mit mehr als 50 Punkten, rechneten sich deshalb auch im Rückspiel geringe Siegchancen. Aber: Die Jahner führten nach vier Minuten mit 7:0, ehe die Hasper Routiniers in der Folge ihren Längenvorteile unter dem Korb ausspielen. Sie beendeten das Viertel mit einem 18:4-Lauf.

Das zweite Viertel verlief ähnlich: Trotz Zonenverteidigung waren die Jahner körperlich unterlegen und trafen auch offensiv nicht. Nach der Pause verhinderten die Hausherren die Pässe und Bewegungen der Hasper Offensive besser, kamen so zu einigen Fastbreaks. Der Favorit ließ aber zu keinem Zeitpunkt etwas anbrennen und fuhr einen ungefährdeten Sieg ein.

„Hätten wir die erste Halbzeit offensiv nicht so verhauen, wäre eventuell mehr drin gewesen. Es ist traurig, dass der Gegner in einem Auswärtsspiel mehr Spieler aufbieten konnte als wir. Auch für unseren Coach Philipp Sarx ist das frustrierend“, resümierte Siegens Kapitän Philipp Bruch.

TV Jahn Siegen: Schenk (20), Bruch (14), Bläser (11), Rau (9), Trick (3), Wahl (1).