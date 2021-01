Zeitstrafen im Fußball: Denkpause, oder Freifahrtschein?

Augen zu und durch: Edertals Kapitän Steffen Linde (gelbes Trikot) geht als Innenverteidiger in seinen Zweikämpfen oft an die Grenzen des Erlaubten. Die Einführung von Zeitstrafen im Seniorenbereich findet der 27-Jährige trotzdem nicht sinvoll. Eher würde er andere Regeln ändern.

Wittgenstein Schiedsrichter Bernd Pöppel und Edertal-Kapitän Steffen Linde sprechen sich gegen die Abschaffung der "Ampelkarte" in Wittgenstein aus

Was beispielsweise im Handball und im Eishockey seit jeher gang und gäbe ist, wurde beim Fußball in den 90ern aus den Regelbüchern gestrichen – Zeitstrafen als Verwarnungen im Seniorenbereich gehören der Vergangenheit an. Lediglich in der Jugend wird darauf gebaut, dass es für einen minderjährigen Kicker ausreicht, sich für fünf Minuten zu sammeln, um danach wieder ins Spielgeschehen einzugreifen.

Doch der benachbarte Hessische Fußballverband (HFV) hat den temporären Feldverweis im Erwachsenenalter nun wieder aus der Mottenkiste geholt. In allen Spielklassen auf Kreisebene, ob nun im Junioren-, Männer-, oder Frauenbereich, wird diese „Regelrevolution“ seit dem Sommer 2020 angewendet. Für zwei Spielzeiten wird dieses Pilotprojekt, abgesegnet durch den Deutschen Fußballbund (DFB), getestet und dann ausgewertet.

Das Prinzip dahinter ist recht simpel: Die Gelb-Rote Karte wird durch eine zehnminütige Zeitstrafe ersetzt. Hat sich also ein Spieler im Laufe der Partie einen "gelben Karton" eingehandelt und begeht eine weitere Regelwidrigkeit, so muss er zehn Spielminuten am Spielfeldrand absitzen, ehe er seiner Mannschaft wieder aktiv helfen darf. Leistet sich der Sünder in der Folge weitere Unsportlichkeiten, wird er mit einem Platzverweis bestraft. Die Möglichkeit für einen direkten Feldverweis durch eine Rote Karte besteht natürlich weiterhin.

„Die Spieler werden dadurch aus der Situation herausgenommen und die Emotionen runtergefahren“, erklärt HFV-Präsident Stefan Reuß in einem Interview mit dem Göttinger Tageblatt. Auch die Schiedsrichter sollen durch die vergleichsweise „milde“ Strafverhängung aus der Schusslinie genommen werden.

Generell, so hoffen die Verantwortlichen, sollen dadurch Diskussionen und Aufruhr vermieden werden. „Ein gewünschter Effekt wäre, dass auch die eigene Mannschaft zur Disziplinierung des Spielers beiträgt.“

Die Grenzen ausloten

Auch in anderen Fußballkreisen wird über das Projekt der Hessen heiß diskutiert. Bernd Pöppel, der seit 2004 Fußballspiele mit der Pfeife leitet und auch dem Kreisschiedsrichterausschuss Siegen-Wittgensteins angehört, kann dieser Regeländerung allerdings nur wenig abgewinnen. Viel eher ist er der Meinung, dass man Unruhestifter dadurch ermutigt über Grenzen zu gehen und Schiedsrichtern die Möglichkeit nimmt, eine Partie in geregelte Bahnen zu lenken.

„Es gibt in jeder Mannschaft einen Spieler, der die Grenzen des Schiedsrichters austesten möchte. Normal würde ich ihm irgendwann die Gelbe Karte geben und dann ist Ruhe, weil er sonst vom Platz fliegt. Durch die Zeitstrafe schaut er zur Not einfach ein bisschen von Außen zu und macht danach einfach weiter, oder inspiriert andere.“

Die Hoffnung, dass sich ein Spieler während seiner „Auszeit“ beruhigen würde, hat Pöppel nicht. Ferner glaubt der erfahrene Unparteiische, dass die Emotionen des Trainers, der Zuschauer, oder der Ersatzspieler zusätzlich Öl ins Feuer des verwarnten Spielers gießen würden und sich seine aufgestauten Emotionen später auf dem Platz nochmal entladen könnten.

„Ich denke, dass so viel mehr Unruhe entsteht. Das Leben der Schiedsrichter wird dadurch nur noch schwerer gemacht, weil der Effekt der Gelben Karte verpufft. Durch das Zeigen von Verwarnungen leitet der Schiri die Partie und versucht diese dadurch zu beruhigen. Durch Zeitstrafen ist die erste Karte fast belanglos. Interessant wird es, wenn eine Mannschaft hoch führt, oder zurückliegt und es egal ist, ob mit zehn, oder elf Spielern zu Ende gespielt wird. Dann hat man Chaos.“

Das andere Extrem wäre eine Flut von Gelben Karten, da der Schiedsrichter immer noch die „einfache“ Option hat, einen Spieler mal eben zehn Minuten zum Zuschauen zu verdonnern – das wohlüberlegte Aussprechen von Verwarnungen könnte so entfallen.

Den Strafenkatalog überarbeiten

„Darf man den DFB überhaupt kritisieren“, lacht auch Steffen Linde, Innenverteidiger und Kapitän der Sportfreunde Edertal, über die im Hessen geltenden Regeln auf Kreisebene. Linde selbst ist dafür bekannt, kein Kind von Traurigkeit in Zweikämpfen zu sein. Einen Vorteil für sein eigenes Spiel sieht der 27-Jährige durch die Einführung von Zeitstrafen aber auch nicht. „Wenn man dann zehn Minuten zugesehen hat und nochmal taktisch foulen muss, sehe ich ja dann die Rote Karte. Wie lange werde ich dann dafür gesperrt?“, fragt Linde zu Recht. Sein Fazit: „Ich brauche eine solche Regel bei uns nicht.“

Viel eher würde es dem Edertaler zusagen, wenn die allgemeine Auslegung von Strafen überdacht wird. Gelb-Rote Karten im Kreisligabereich sollten einem Akteur nicht das nächste Spiel kosten und Rote Karten nicht „in Stein gemeißelte“ Sperren nach sich ziehen.

„Im Spielbericht steht dann Notbremse und automatisch wird man vier Wochen gesperrt. Da würde ich mir mehr Fingerspitzengefühl wünschen. Das Strafmaß hat der Schiedsrichter durch seinen Bericht in der Hand. Als Innenverteidiger ist nahezu jedes Foul an der Grenze zur Notbremse“, erklärt Linde, der in seiner Laufbahn erst zwei Mal frühzeitig vom Feld gehen musste. Zeitstrafen einzuführen wäre für ihn der falsche Ansatzpunkt und würde nur noch zusätzliches Regelchaos herbeiführen.

Zeitstrafen für taktische Foulspiele

Aufgeschlossener steht der SFE-Kapitän allerdings dem Vorschlag gegenüber, einen Spieler, der durch ein taktisches Foulspiel einen Konter unterbindet, für zehn Minuten zu bestrafen. Eine Gelbe Karte -- und dem damit einhergehenden Freistoß im Mittelfeld -- würde der angreifenden Mannschaft nämlich überhaupt nichts bringen. „Das wäre vielleicht sinnvoller, als die Ampelkarte abzuschaffen.“

Im Sommer 2022 wird das Projekt der Hessen dann erstmals auf den Prüfstand gestellt und eventuell auch diskutiert, ob weitere Landesverbände ebenfalls wieder auf Zeitstrafen zurückgreifen. Beim Nachbarn aus Wittgenstein scheint man jedenfalls noch skeptisch zu sein.