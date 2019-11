WSV-Team hat die internationale Wettkampfebene als Ziel

Das Skilanglauf-Team des Westdeutschen Skiverbandes beim Trainingslager in Livigno in Italien.

Livigno/Oberhof. Das Skilanglaufteam des Westdeutschen Skiverbandes hat hart trainiert und hohe Ziele. Max Bernshausen in der Vorauswahl der Jugend-Winterspiele.

Für die heimischen Wintersportler hat die letzte, heiße Phase der Saisonvorbereitung begonnen. Nach dem Trainingslager – in der Fachsprache Lehrgang genannt – ist vor dem Trainingslager. Dies gilt zumindest für das Skilanglauf-Team des Westdeutschen Skiverbandes, das in den Herbstferien in Oberhof trainierte, die vergangene Woche im italienischen Livigno verbrachte und morgen in einer Woche in Richtung Ramsau am Dachstein aufbricht.