Bei den drei Halbfinalturnieren des Kreispokal-Wettbewerbs fehlten insgesamt drei Mannschaften. Nur in Netphen war das Feld komplett.

VTV Freier Grund und TuS Fellinghausen beim „Final four“

Netphen/Neunkirchen. Einem rabenschwarzen Pokal-Samstag folgte wenigstens ein gelungener und spannender Sonntag. Von den drei Halbfinalturnieren um den Handball-Kreispokal, bei denen die vier Teilnehmer für das „Final four“ ermittelt wurden, war nur der Wettbewerb in Netphen eines Pokalturniers würdig. Zur Farce wurde dagegen die Veranstaltung in Lüdenscheid.

HSG Wittgenstein verpasst Chance

Dort traten zum Regionalturnier Nord zwei der vier qualifizierten Mannschaften nicht an: A-Ligist SG Kierspe-Meinerzhagen und Bezirksligist TuS Linscheid-Heedfeld sagten ihre Teilnahme kurzfristig ab – zum Bedauern der HSG Lüdenscheid, die sich aber auch kein Ruhmesblatt verdiente, weil sie nur mit ihrer Kreisliga-Reserve antrat und gegen das Bezirksliga-Topteam SG Attendorn/Ennest beim 19:38-Debakel auf verlorenem Posten stand.

Netphens Kreisläufer Moritz Heide erzielt hier eines seiner drei Tore im ersten Turnierspiel gegen den TuS Fellinghausen. Foto: Lutz Großmann

Auch das Parallelturnier im Süden wurde gerupft: Ausgerechnet Pokalverteidiger HSG Siegtal ließ Ausrichter VTV Freier Grund im Regen stehen, so dass in der Sporthalle Rassberg in Neunkirchen nur drei Teams spielten. Immerhin kam es hier zu einem „Endspiel“ um Platz eins und die Finalqualifikation zwischen den A-Ligisten VTV Freier Grund und TSG Siegen, das die Mannschaft von Alen Sijaric letztlich knapp mit 29:26 nach 2x20minütiger Spielzeit für sich entschied.

Umso mehr Spannung bot am Sonntag das Regionsturnier Mitte, das der TVE Netphen in der Sporthalle des Gymnasiums mit allen drei Gastmannschaften ausrichtete. Der favorisierte TV Olpe wurde seiner Rolle gerecht, obwohl er mit einer Mischung aus Landes- und Kreisliga-Spielern angetreten war. Vor allem B-Ligist HSG Wittgenstein bot dem TVO über die gesamte Spielzeit Paroli, verlor nur knapp.

Netphen büßte nach dem Auftaktsieg gegen den Liga-Rivalen TuS Fellinghausen seine Chancen durch die 16:18-Pleite gegen die HSG Wittgenstein ein, fehlten dem dünnen Kader der Johannländer im letzten Turnierspiel gegen Olpe die Körner. Eine knappe Niederlage hätte gereicht, um sich als Zweiter mit der besseren Tordifferenz gegenüber Fellinghausen und Wittgenstein ins Finalturnier zu bringen. So aber jubelte am Ende der TuS Fellinghausen, der zuvor die HSG Wittgenstein deutlich mit 20:13 bezwungen hatte – letztlich die Basis fürs Weiterkommen.