Von „absoluter Leere“ zur Leidenschaft

Einen Kaffee möchte Marc von der Burg an diesem Vormittag vor Weihnachten nicht. Seit einem Darmverschluss Ende Oktober 2019 muss der Leichtathlet und Triathlet seine Ernährung radikal umstellen.

„Daran habe ich mich gewöhnt“, berichtet von der Burg, der trotz seines ausgeprägten Bewegungsdrang verantwortungsvoll mit seinem Körper umgeht. Gerade kommt er von einem Trainingslauf auf seiner „alten Rennstrecke am Stöppel“ in Bad Berleburg, wo er bereits vor 15 Jahren seine Runden für die LG Wittgenstein drehte. Der gebürtige Saßmannshäuser ist gerade mit seiner Frau und seiner Tochter zurück in Wittgenstein, um die Weihnachtsfeiertage im Kreis seiner Eltern in Saßmannshausen zu verbringen.

Für von der Burg, der mittlerweile in Lorch in der Nähe von Stuttgart wohnt, ist es immer auch eine kleine Reise in die Vergangenheit, zurück zu seinen ersten Schritten als Sportler beim TV Feudingen oder später als Trainer der LG Wittgenstein. An dieser Stelle sei bemerkt, dass er über den Lauf-, Ausdauer- und Kraftsport nicht zu Weltruhm gelangt ist, weder an den Olympischen Spielen teilgenommen noch den Iron-Man auf Hawaii bestritten hat. Dennoch hat der Sport einen großen Stellenwert in seinem Lebensalltag, den er fast gänzlich auf immer neue Herausforderungen auslegt – deutlich mehr als normale Hobbysportler.

„Nahtod-Erfahrung“ in Müsen

Dabei verfolgt von der Burg allerdings einen unkonventionellen Ansatz, der nur in einem bestimmten Maße leistungsorientiert ist: „Natürlich geht es immer auch darum, sich zu verbessern und die Leistungsfähigkeit zu steigern. Aber für mich steht die Leidenschaft über allem, denn ohne die geht es einfach nicht“, erklärt der 38-Jährige, der für diese wichtige Erkenntnis – um im Sportjargon zu bleiben – „leiden“ musste.

Nach Stationen und Erfolgen im Mehr- und Fünfkampf bei Deutschen Meisterschaften spezialisierte sich von der Burg 2009 auf den Triathlon. Als langjähriger Schwimmer und Läufer sowie hobbymäßiger Radfahrer schien es für den damals 27-Jährigen nur logisch, diesen Extremsport auszuprobieren. Obwohl der erste Versuch beim Kindelsberg-Triathlon in Müsen einer „Nahtod-Erfahrung“ gleicht kommt, investiert er neben seinem Beruf im Außendienst bei einer großen Optiker-Firma zunehmend mehr Zeit in das Training. Ein erster Höhepunkt folgt 2013 in Hamburg, als er die Mitteldistanz in 4:41 Stunden absolviert – die Profis benötigen damals zwischen 3:50-3:55 Stunden.

Plötzlich treibt ihn die Frage um, wie weit er es mit seinem Körper treiben kann? Gleich zweimal peilt er die Triathlon-Langdistanz beim Ironman in Frankfurt an, doch sein Körper streikt: 2014 muss er die Teilnahme wegen einer schweren Grippe kurzfristig absagen, 2015 muss er während des Radfahrens aufgeben – zu stark sind die Nachwirkungen einer wenigen Wochen zuvor ausgeheilten Magenentzündung mit Dünndarmreizung. „Ich war damals emotional derart am Boden, dass ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen konnte, weiterzumachen“, resümiert von der Burg heute, der 2016 mit der Disqualifikation beim Köln-Triathlon wegen Annahme von fremder Hilfe beim Flicken eines platten Reifens auf der Mitteldistanz einen weiteren Rückschlag erleidet. „Danach musste ich mich mit einer Sportpause erstmal frei machen“, führt der 38-Jährige weiter aus.

„Leere im Kopf“ im Sommer 2019

Schöne Erinnerungen: Marc von der Burg denkt gerne an seine ersten Triumphe zurück Foto: Mark Simon Wolf

Erst 2017 trainiert er professioneller denn je für die „Challenge Roth“ in Mittelfranken, den weltweit größten Triathlon auf der Langdistanz. Im Rennen läuft es gut für von der Burg, nach einem akzeptablen Schwimmen holt er sogar seinen damaligen Trainer Torsten Völkel beim Radfahren ein, ehe er merkt, dass er kurz davor ist, zu überdrehen. Die Zeit ist ihm auf einmal völlig egal, vielmehr nimmt er kurz vor dem Anstieg zum Solarer Berg die „berauschende Atmosphäre“ der Zuschauer wahr.

„Die Zuschauer haben einfach jeden Athleten angefeuert, auch mich. In diesem Moment hatte ich Gänsehaut“, so von der Burg, der sich im weiteren Verlauf des Rennen noch übergeben muss, es aber dennoch ins Ziel schafft. Nach diesem intensiven Jahr 2017, in dem noch drei Laufrennen folgen, braucht der Saßmannshäuser wieder eine Pause, es herrscht „absolute Leere im Kopf“.

Erst im Frühsommer 2019 nimmt er mit neuer Motivation unter der Trainerin Kathrin Stausberg das Training wieder auf. Bei Läufen wie an jenem Vormittag vor Weihnachten, verspürt er mittlerweile wieder das befreiende Kribbeln. Als sein Blick auf die alten Zeitungsartikel und die Siegerplaketten aus seiner Zeit als Leichtathlet im Kreisgebiet vor ihm auf dem Tisch fällt, muss er grinsen: „Eigentlich geht es darum, sich vom Zwang der Zeiten und Trophäen freizumachen, und den Sport einfach nur mit Leidenschaft zu genießen.“