Pass in die Gasse #220

Pass in die Gasse #220 Vom Berliner Tempelhof bis zum Erndtebrücker Pulverwald

Der älteste noch bestehende Fußballverein Deutschlands feiert Geburtstag. Was den Gründungsmythos damals ausmachte, erklärt unser Kolumnist.

Wer schon einmal in Berlin war, wird vermutlich auch das Tempelhofer Feld gesehen haben. Ein historischer Ort, der vor allem für seine Militär- und Luftfahrtgeschichte bekannt ist, als Spielwiese von Flugpionieren, als Paradeplatz der Berliner Garnison oder als KZ Columbia im Nationalsozialismus. Wer heute all das grillfrohe Volk auf dem weiten Grün sitzen sieht, wird kaum an die andere Geschichte des Feldes denken: die des Fußballs.

Gruppenbild der Pioniere: Die Reproduktion eines Fotos zeigt Spieler der Männermannschaft des Vereins BFC Germania 1888 (Aufnahme von 1891). Foto: BFC Germania 1888 / dpa

An diesem Mittwoch feiert der BFC Germania seinen Geburtstag. Der 1888 gegründete Berliner Club ist der älteste noch bestehende Fußballclub Deutschlands. Einige Vereine wurden zwar früher ins Leben gerufen, existieren aber nicht mehr. Bei wieder anderen, wie z.B. dem VfL Bochum 1848 oder dem SSV Ulm 1846, weisen die Gründerjahre nur auf den Startschuss als Turnverein hin, Fußballabteilungen entstanden erst viel später. Und wer beim TuS Erndtebrück 1895 nachhakt, wird feststellen, dass Fußball dort, wie auch in Birkelbach oder Feudingen, erst 1921 begann.

Und wie beim Wittener FC 92 (aufgelöst 2015), dem ältesten Verein Nordrhein-Westfalens, war es auch beim BFC Germania eine Clique von Schulfreunden, mit denen alles begann. Nach Schulschluss eilten sie zum Tempelhofer Feld und kickten bis in die Abendstunden.

Drei Jubiläen stehen in Wittgenstein bevor

Heute ist es schwer sich vorzustellen, dass Vereine keinerlei lukrative Zwecke verfolgten, sondern in ihrer Ganzheitlichkeit ein Ausdruck von Freundschaft waren. Dies gilt es in Ehren zu halten – auch beim VfB Banfe in diesem Jahr oder beim SV Feudingen und den Sportfreunden Edertal im kommenden.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

wenn ein 4-7 vor rückrundenstart nichts zu bedeuten hat

.