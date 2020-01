Vier Kegler der TG „Friesen“ Klafeld-Geisweid qualifiziert

Westfalen. Mit sieben Jugendlichen nahm die Sportkegelabteilung der TG „Friesen“ Klafeld-Geisweid an den Ranglistenturnieren in Westfalen teil. In Gütersloh, Dortmund, Annen, Meinerzhagen und Wanne-Eickel konnten sich die Besten jeder Klasse für die Westfalenmeisterschaften, die im Februar in Dortmund und Annen stattfinden, qualifizieren. In den vergangenen Jahren sind viele erfolgreiche Friesener dem Jugendalter entwachsen, so dass allein fünf neue Nachwuchskegler ihre ersten Erfahrungen sammelten.

Vier „Friesen“-Jugendliche durften sich über die direkte Qualifikation freuen. Eugeny Ksenzov, amtierender Deutscher Vizemeister der U14, hat den Sprung in die U18 und die Umstellung auf die große Kugel gut gemeistert. Er wurde 14. Die derzeit größte Hoffnung, Finja Hartmann, wurde Siebte in der weiblichen U14-Konkurrenz und qualifizierte sich ebenfalls. In dieser Disziplin erreichte Lina Rekik den hervorragenden zwölften Platz.

Alle anderen Nachwuchshoffnungen starteten in den U14-Anfänger-klassen. Für die Westfalenmeisterschaften qualifizierten sich Malak Lamdaghri mit Tagessiegen in Meinerzhagen und Wanne-Eickel als Zweite und Lukas Rashevsky als Vierter souverän. Knapp scheiterten Roua Rekik als Fünfte und Dijana Kozlowski als Achte.