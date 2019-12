VfL Klafeld-Geisweid dreht Spiel in Kreuztal

Der VfL Klafeld-Geisweid verabschiedete sich mit einem Sieg in die Winterpause und bleibt dem zwangsweise spielfreien Tabellenführer SG Mudersbach/Brachbach weiter auf den Fersen.

VfB Burbach - SV Netphen 5:2 (3:0). Mit einem überzeugenden Heimsieg schloss der VfB Burbach das Fußballjahr 2019 ab. Trainer Tobias Rath war mit der Leistung seiner Elf sehr zufrieden: „Die Mannschaft hat das Konzept sehr gut umgesetzt. Der Sieg war auch in der Höhe absolut verdient. Damit haben wir sogar unsere Erwartungen an die letzten beiden Spiele übertroffen und können sehr beruhigt in die lange Winterpause gehen.“

Muhammed Erol (26./44.) und Nico Schäfer (33.) schossen eine beruhigende 3:0-Pausenführung heraus. Die zweite Hälfte begann, wie die erste aufhörte: Marlon Hoffmann erhöhte in der 47. Minute auf 4:0. Auch auf der Gegenseite war ein Burbacher für das 1:4 verantwortlich, traf Christian Grimm ins eigene Gehäuse (51.). Eine Viertelstunde später stellte Michael Kaiser den alten Abstand her. Der Schlusspunkt war den Gästen vorbehalten, die ab der 64. Minute zu zehn agierten, da Julian Weigel die Ampelkarte sah: Janik Zöller erzielte das 2:5 (77.).

TuS Deuz - SV Germania Salchendorf II 5:2 (4:1). „Mit einem Derbysieg in die Winterpause zu gehen, tut sehr gut. Wir haben wirklich ein super Spiel gezeigt und unsere Chancen mal effektiv genutzt. Vor allem der Doppelschlag kurz vor der Halbzeit hat das Spiel vorentschieden“, sagte TuS-Trainer Hendrik Stenschke. Der schnellen 2:0-Führung durch Christian Hähn (2.) und An-dré Seither (7.) folgte der 1:2-Anschluss der Germanen, der aus einem Eigentor des Deuzers Carsten Schmidt resultierte (12.). Dennis Neuser (45.) und André Seithers zweites Tor (45.+1) stellten die Weichen kurz vor der Pause allerdings klar auf Sieg.

Dennis Neuser erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 5:1 (64.), ehe Christian Dickel nur eine Minute später zum 2:5-Endstand traf. Germanen-Akteur Felix Hartmann sah zusätzlich Gelb-Rot (79.).

FC Kreuztal - VfL Klafeld-Geisweid 2:3 (2:0). Klafelds Coach Steffen Öhm war nach dem Spiel voll des Lobes für seine Elf: „Ein riesen Kompliment an die Truppe. Wir haben eine super Mentalität. Jeder glaubt zu jedem Zeitpunkt daran, dass wir die Spiele noch gewinnen können. Das sieht man auch auf dem Platz. Den Rückstand müssen wir uns selbst zuschreiben, denn wir nutzen vorher zwei gute Gelegenheiten nicht.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir dann etwas umgestellt, was unserem Spiel sehr gut getan hat.“ Dionis Cako (21.) und Arian Dema (35.) sorgten für die 2:0-Pausenführung des Außenseiters. Zwischen Minute 55 und 64 ließen die „Fürsten“ aber die Muskeln spielen und drehten durch einen Doppelpack von Andreas Schmidt (55./64.) und Sebastian Großmann (59.) die Partie zu ihren Gunsten.

SV Setzen - SG Siegen-Giersberg 1:2 (1:1). Benjamin Rohleder wurde zum Mann des Spiels. Der Giersberger traf in der 89. Minute zum 2:1 für die Sender-Elf, die dadurch den Anschluss an Platz eins und zwei in der Tabelle nicht vollständig verlor.

„Insgesamt war es kein gutes Spiel. Daran hatten beide Mannschaften, aber auch der Schiedsrichter ihren Anteil. Das Wetter tat dann noch das übrige. Der Sieg für uns ist am Ende vielleicht etwas glücklich, aber die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit“, sagte Giersbergs Trainer Christoph Spies. Simon Ersfeld traf zur 1:0-Führung der Gäste (25.), die Patrick Schmidt ausglich (37.).

Vor dem Elfmetertor von Benjamin Rohleder gab es noch eine Rote Karte für SG-Spieler Alexander Kiel. „Diese Rote Karte war absolut lachhaft. Das war niemals eine Kopfnuss von Alex“, kommentierte Christoph Spies die Szene.

TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf - FC Wahlbach 1:3 (0:0). Zwei Treffer in den Schlussminuten brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Zuvor stand es nach den Treffern des Wahlbachers David Balsiger (60.) und des Wilnsdorfers Christoper Neuser (75.) 1:1. Die Tore von Jan-Eric Spiesecke (82.) und Till Metz (87.) sorgten aber für Jubel auf Seiten der Wahlbacher.