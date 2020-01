VfL Bad Berleburg III kann es auch ohne seinen Trainer

Die dritte Mannschaft der Volleyballerinnen des VfL Bad Berleburg hat ihren Siegeszug durch die Kreisliga Siegen-Olpe nahtlos fortgesetzt und gewann auch am vergangenen Wochenende ihre beiden Spiele souverän, wenngleich der Start in die Auftaktpartie gegen den TV Hoffnung Littfeld II nicht ganz nach Maß verlief.

Denn der Klassenprimus aus Bad Berleburg, der die Liga bisher nach Belieben dominiert und bereits zehn Zähler Vorsprung auf die Verfolger aufzuweisen hat, musste den ersten Satz deutlich an den TV abgeben. Am Ende stand ein 15:25 aus Sicht der Wittgensteiner zu Buche. „Da waren die Mädels ein wenig von der Rolle, haben sich dann aber super in das Spiel gekämpft“, versicherte Trainer Jürgen Reinhard, der wie sein Mannschaftsbetreuer Uwe Homrighausen, aus privaten Gründen beim Spiel fehlte – die Mannschaft musste sich also selbst coachen und machte dies in der Folge mit Bravour.

Mit einem schnellen 25:17 holte sich der VfL den Ausgleich und nahm dem Tabellendritten im entscheidenden Satz komplett die Butter vom Brot – 15:9 hieß es da für die Wittgensteinerinnen. „Die Mannschaft ist routiniert genug um auch ohne Trainer ruhig zu bleiben und ihr Können zu zeigen“, versicherte Reinhard quasi aus der Ferne.

VfL Bad Berleburg IV gehen die Spielerinnen aus

Und diese Routine sollte den Berleburgerinnen auch in der zweiten Partie des Spieltags eine große Hilfe sein. Gegen den VC SFG Olpe VI machte Melani Kunz, die als Teamführerin agierte, und ihre Mannschaft kurzen Prozess mit dem jungen Olper Team. 2:0 siegte der VfL souverän, entschied beide Sätze deutlich für sich. 25:14 hieß es im ersten Abschnitt, nach dem 25:16 im zweiten Satz stand der 14. Sieg im 14. Spiel für die Odebornstädter fest.

„Olpe ist ein junges Team, das technisch unheimlich stark spielt. Aber das sind überwiegend 13-jährige Spielerinnen, die sich noch entwickeln müssen, aber ihnen gehört die Zukunft“, sparte Reinhard nicht mit Lob für die Gegnerinnen. Somit zieht der VfL auch weiterhin einsam seine Kreise an der Tabellenspitze, während die vierte Mannschaft der Berleburger ihre Partien wegen Spielermangels absagen musste. Die Spiele gegen den VC Freudenberg II und die VTV Freier Grund III wurden mit 0:2 (0:25, 0:25) gewertet. In der Tabelle hält das Team von Jürgen Reinhard aber weiter den vierten Platz.

Der Kader: Albina Klaus, Marie Meinecke, Arzana Dashi, Marie Homrighausen, Marie Homrighausen, Luzy Biegler, Melani Kunz, Marlin Dickel, Maja Hackenbracht.