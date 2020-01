VC 73 Freudenberg und VTV Freier Grund verlieren Topspiele

Siegerland. Puuh, dieses Wochenende müssen die Volleyballer erstmal sacken lassen. Die Nationalmannschaft der Frauen und Herren verpasst durch Finalniederlagen bei Qualifikationsturnieren die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio, und auch auf regionaler Ebene lief es nicht gut. In der Regionalliga verlor der VC 73 Freudenberg das Spitzenspiel und musste den Platz an der Tabellenspitze damit ebenso räumen wie die Oberliga-Frauen der VTV Freier Grund, die in eigener Halle TuSEM Essen unterlagen. In der Verbandsliga war das SI-Derby eine überraschend klare Angelegenheit für den TV Dresselndorf.

Regionalliga

VC 73 Freudenberg - RSV Much & Buisdorf 0:3 (22:25, 14:25, 28:30). Es war alles angerichtet für einen Volleyball-Leckerbissen: Fast 250 Zuschauer auf der Tribüne des Sportzentrums Büschergrund, prächtige Stimmung – auch dank vieler Gästefans – und zwei für ein echtes Topspiel bereite Mannschaften. Oder doch nicht? Ausgerechnet im bislang wichtigsten Saisonspiel rief der VC 73 Freudenberg nicht seine beste Leistung ab.

Rund 250 Zuschauer sahen am das Regionalliga-Spitzenspiel im Sportzentrum Büschergrund. Foto: Rene Traut

Die aber wäre nötig gewesen, um diesen starken Gegner in die Knie zu zwingen. „Wir haben nie das umsetzen können, was wir uns vorgenommen hatten. Much & Buisdorf hat verdient gewonnen“, blieb VC-Trainer Norbert Homrighausen in der Stunde dieser in der Höhe bitteren Niederlage sportlich-fair und gratulierte dem Gegner auch zur Übernahme der Tabellenführung.

Außenangriff ohne Druck

Das Unheil nahm für die Flecker mit dem verlorenen ersten Satz seinen Lauf. Dieser Auftaktdurchgang war bis in die Endphase hinein ausgeglichen. Beim 20:21 nahm Norbert Homrighausen die erste Auszeit, beim 22:24 die nächste, doch der Satzverlust wurde damit nicht verhindert. Die VC-Schwäche in der Ballannahme zog sich wie ein roter Faden durch die Partie, verstärkte sich im zweiten Satz sogar. Den bezeichnete Norbert Homrighausen als „desolat“. 14:25 – so hoch hatte Freudenberg in dieser Saison noch keinen Satz abgeben müssen.

Im dritten Satz konnte es daher nur besser werden – wurde es auch. Der eingewechselte Kapitän Bastian Rickes rüttelte die Mannschaft auf, die die Partie nun mehr als ausgeglichen gestaltete und Much & Buisdorf mit weniger Eigenfehlern und etwas mehr Druck über die ansonsten blassen Außenangreifer in längere Ballwechsel zwang. Beim 19:16 hatte Freudenberg den ersten Satzgewinn vor Augen, doch der Gast schloss wieder auf, behielt in der „Crunchtime“ die Nerven und verwandelte nach teils spektakulären Aktionen von beiden Seiten schließlich den fünften Matchball zum viel umjubelten Sieg, verbunden mit dem Sprung an die Tabellenspitze.

Verbandsliga

CVJM Siegen - TV Dresselndorf 0:3 (13:25, 14:25, 18:25). Von Derby-Spannung konnte keine Rede sein, zu dominant traten die Südsiegerländer beim Aufsteiger aus. TVD-Trainer Jörn Bertscheit war begeistert: „Wir hatten einen guten Tag, alle Elemente haben gestimmt. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Der Sieg ist absolut gerechtfertigt und war zu keiner Zeit gefährdet. Das nächste Spiel in Spich ist eine Pflichtaufgabe.“ Gänzlich anders die Gemütslage beim CVJM. „Wir haben zu keinem Zeitpunkt ins Spiel gefunden, keiner konnte sein Leistungsvermögen abrufen. Auch die Leistungssteigerung im dritten Satz hat zu keiner Trendwende geführt“, bilanzierte CVJM-Spieler Philipp Mörschel.

Zufrieden: Dresselndorfs Trainer Jörn Bertscheit. Foto: thorsten wroben

Die Basis legte Dresselndorf mit dem klar gewonnenen ersten Satz, in dem fast alles funktionierte. Mit der deutlich besseren Abwehr bzw. Ballannahme trumpften die „Hicken“ auch im zweiten Durchgang auf, der mit 25:14 ebenso deutlich von Dresselndorf gewonnen wurde. Etwas knapper ging es im dritten Sektor zu, doch auch diesen brachten die Dresselndorfer Routiniers nach Hause.

Frauen-Oberliga

VTV Freier Grund - TuSEM Essen 0:3 (24:26, 13:25, 14:25). Das hatten sich die VTV-Frauen anders vorgestellt, aber gegen TuSEM rutschte Freier Grund in eine deutliche Heimniederlage und musste die Tabellenspitze abgeben. Und das völlig verdient, denn die VTV-Frauen zeigten ihre schlechteste Saisonleistung. „Wir haben alles falsch gemacht“, ließ Trainer Alfred Terkowsky kein gutes Haar an seiner Mannschaft, die den ersten Satz zwar unglücklich in der Verlängerung, danach aber total den Faden verlor und kaum noch punktete. Mehr oder weniger kampflos willigten die VTV Freier Grund in die Niederlage ein.