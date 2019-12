VC 73 Freudenberg tanzt aus der Reihe

Siegerland. Drei der vier hochklassig spielenden Volleyball-Mannschaften haben das Jahr erfolgreich beendet. Die Oberliga-Frauen der VTV Freier Grund gehen als neuer Tabellenführer ins nächste Jahr, während Regionalligist VC 73 Freudenberg überraschend in Essen patzte.

Regionalliga

VV Humann Essen II - VC 73 Freudenberg 3:1 (25:22, 25:18, 23:25, 25:22). Die Tatsache, dass ihm nur neun Spieler zur Verfügung standen, die Wechselmöglichkeiten entsprechend eingeschränkt waren, wollte VC-Trainer Norbert Homrighausen als Grund für die zweite Saisonniederlage nicht gelten lassen: „Nein, insgesamt haben wir nicht gut gespielt und verdient verloren.“ Homrighausen konnte nur im Mittelblock und auf der Liberoposition wechseln, Spezialisten für die Außenannahme fehlten gänzlich.

Überall Probleme

So war es nicht verwunderlich, dass sich ins Spiel des Spitzenreiters schnell Sand streute. Da es sich auch in der Annahme Probleme einstellten und Diagonalangreifer Christian Reddel einen schwarzen Tag erwischt hatte, gingen die Sätze eins und zwei klar an Essen. Ein Lichtblick war der mit 25:23 gewonnene dritte Durchgang. „Danach dachte ich, dass noch was geht“, so Homrighausen, doch diesmal sah er sich getäuscht.

In Satz vier liefen die Flecker gleich einem Rückstand hinterher und waren im Gegensatz zu vielen anderen Partien in dieser Saison diesmal nicht in der Lage, den Spieß zu drehen. „Vielleicht war es ein Dämpfer zur rechten Zeit“, so Norbert Homrighausen – verbunden mit der Hoffnung und Erwartung, dass sein dann auch personell besser aufgestelltes Team im Spitzenspiel am 12. Januar gegen Verfolger RSV Much & Buisdorf ein anderes, das gewohnte Gesicht zeigt...

Verbandsliga

TV Dresselndorf - TuS Meinerzhagen 3:1 (19:25, 25:19, 25:16, 25:16). Auf Platz fünf verbringt Dresselndorf nach dem Heimsieg gegen Meinerzhagen die Weihnachtspause. Die Dresselndorfer starteten nervös. Die Gäste setzten den TVD mit starken Aufschlägen unter Druck. Wegen der schlechten Annahme fanden die Angriffe der Hausherren nur über die Außenpositionen und den Rückraum statt. Die Hicken scheiterten hier viel zu oft am Gästeblock. Zudem stellte der TVD die gesamte Feldabwehrarbeit ein, wovon Meinerzhagen, das nicht allzu viel investieren musste, profitierte.

Zweiter Satz bringt die Wende

Der zweite Satz brachte die Wende im Spiel. TVD-Linienchef Jens Bertscheit wechselte zwei frische Spieler auf der Zuspielposition und im Mittelblock ein. Aufbauend auf einer nun stabileren Annahme wurde der Druck auf die Gäste immer stärker. In den Sätzen drei und vier fanden die Sauerländer kein Gegenmittel gegen die TVD-Angriffe. Zudem verhinderten druckvolle Aufschläge einen geregelten Spielaufbau der TuS-Akteure. Die anfangs löchrige Feldabwehr wuchs jetzt über sich hinaus und kratzte mehrere Bälle aus den Ecken. Dresselndorf gewann beide Sätze klar mit 25:16.

SG Stotzheim/Brühl - CVJM Siegen 1:3 (17:25, 25:16, 21:25, 20:25). Mit stolzen 13 Punkten auf der Habenseite geht Aufsteiger CVJM Siegen ins neue Jahr und blickt dem Siegerland-Derby gegen den TV Dresselndorf am 12. Januar schon jetzt mit großer Spannung entgegen.

Beim Tabellenletzten reichte dem CVJM eine durchschnittliche Leistung zum Sieg, obwohl der zuletzt stark spielende Mannschaftskapitän Christoph Gerhards fehlte. Auch wenn das Ergebnis deutlich war, spiegelte es den Spielverlauf nicht zu 100 Prozent wider. „Stotzheim hat sich sehr gut gewehrt und uns das Leben schwer gemacht“, sagte CVJM-Spieler Philipp Mörschel. Nach dem deutlichen Gewinn des ersten Satzes leistete sich Siegen den aus den vergangenen Spielen bekannten Leistungseinbruch im zweiten Satz, steigerte sich aber in den Durchgängen drei und vier wieder so, dass der Gegner letztlich keine Chance hatte. „Da waren wir wieder die bessere Mannschaft“, so Philipp Mörschel.

Frauen-Oberliga

TVA Hürth - VTV Freier Grund 1:3 (21:25, 21:25, 25:23, 21:25). Wer hätte das gedacht: Die VTV-Frauen gehen als neuer Tabellenführer ins Jahr 2020, weil der bisherige Spitzenreiter aus Aachen in Wachtberg patzte.

In Hürth gelang den VTV zwar keine Glanzleistung, die Mannschaft von Alfred Terkowsky war aber zur Stelle, wenn es wichtig wurde – wie so oft in dieser Saison. Lediglich den dritten Satz gab Freier Grund ab. Hier wurde der zwischenzeitliche Sechs-Punkte-Rückstand zwar zum 23:23 aufgeholt, doch zum Satzgewinn langte es nicht. In Satz vier aber besannen sich die VTV wieder auf ihre Stärken und machten nach dem 20:20 die wichtigen Punkte zum 3:1-Gesamtsieg.