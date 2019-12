VC 73 Freudenberg ist zur Halbzeit auf Meisterkurs

Freudenberg. Wer hätte das vor drei Monaten gedacht? Zur Saisonhälfte in der Volleyball-Regionalliga West steht der VC 73 Freudenberg nach dem 3:0-Sieg am Samstag gegen den Brühler TV weiter an der Tabellenspitze und darf damit den „Halbzeit“-Titel feiern. Der Vorsprung von vier Punkten gegenüber dem RSV Much & Buisdorf täuscht allerdings, denn die Rheinländer haben noch ein Spiel mehr auszutragen.

VC 73 Freudenberg - Brühler TV 3:0 (25:19, 25:17, 25:23). Die Deutlichkeit des Sieges gegen den ehemaligen Drittligisten musste auch deshalb überraschen, weil mit Jonas Waffenschmidt, Jan Lenkeit, Mats Gerhard und Michael Kölsch gleich vier Stammspieler fehlten, Trainer Norbert Homrighausen damit einmal mehr zu Umstellungen gezwungen war. Die aber meisterte seine Mannschaft in glänzender Manier, sprang wieder der eine für den anderen in die Bresche, agierte Tillmann Bäumener auf der Blockposition sehr gut. Die Freudenberger leisteten sich diesmal auch nicht den von Norbert Homrighausen ungerne gesehenen Satz-„Hänger“.

Nur ein kurzer „Hänger“

Die Basis für den neunten Sieg im zehnten Spiel legte Freudenberg durch den Gewinn des ersten Satzes, in dem die Flecker von 11:9 auf 15:10 davonzogen und sich diesen Durchgang nicht mehr nehmen ließen. Ähnlicher Verlauf im zweiten Satz: Aus dem 8:8 machte Freudenberg mit fünf Aufschlagpunkten in Folge von Kapitän Bastian Rickes ein 13:8, brachte den Satz mit 25:17 sogar noch deutlicher nach Hause. Eine kurze Schwächephase leistete sich der Tabellenführer im dritten Sektor. Beim 5:10-Rückstand musste Norbert Homrighausen eine Auszeit nehmen, weil sich seine Mannschaft in dieser Phase zu viele Fehler geleistet hatte, klappte insbesondere die Ballannahme nicht mehr so wie zuvor.

Aber als es in die „Crunchtime“ ging, waren die Freudenberger dann doch wieder da, stellten Selbstvertrauen zur Schau, brachten ihre Routine und spielerische Qualität zurück auf die Platte und drehten die Partie. Beim 23:23 war der Ausgleich perfekt, gingen und die beiden folgenden Zähler an Freudenberg.

„Unsere Gegner schaffen es nicht, uns in engen Situationen einen Satz abzunehmen. Das ist aber auch eine Stärke meiner Mannschaft“, so Norbert Homrighausen