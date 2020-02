VC 73 Freudenberg: Aufstieg aus eigener Kraft verspielt

Siegerland. Haben die Regionalliga-Volleyballer des VC 73 Freudenberg am Samstag ausgerechnet in einem vermeintlich einfachen Heimspiel seine Chance auf den erstmaligen Drittliga-Aufstieg verspielt?

Regionalliga

VC 73 Freudenberg - Telekom Post SV Bielefeld 2:3 (25:21, 19:25, 25:19, 23:25, 13:15). Nach dieser auf dem Papier überraschenden Heimniederlage hat der Tabellenzweite den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die 3. Liga nicht mehr selbst in der Hand. Zwar holte auch Spitzenreiter RSV Much & Buisdorf beim 3:2 gegen den Brühler TV nur einen Punkt, doch Freudenberg muss in den verbleibenden Spielen bei zwei Zählern Rückstand auf mindestens einen Ausrutscher der Oberbergischen hoffen und selbst alle Spiele klar gewinnen, um doch noch einen Platzwechsel herbeizuführen. „Davon ist nicht auszugehen“, hat selbst Norbert Homrighausen das Thema Aufstieg seit Samstag ad acta gelegt.

Befürchtungen bestätigt

Der Freudenberger Trainer hatte die Niederlage gegen Bielefeld befürchtet oder zumindest geahnt, denn er musste mit dem erkrankten Außenannahmespieler Tillmann Bäumener und Diagonalangreifer Christian Reddel zwei Stammkräfte ersetzen. Vor allem der kurzfristige Ausfall von Christian Reddel war ein Schlag ins Kontor. Sollte sich der Verdacht auf Bandscheibenvorfall bestätigen, ist die Saison für den Routinier vorzeitig beendete.

Die Ausfälle hatten zur Folge, dass Norbert Homrighausen personell und taktisch improvisieren musste. Er griff auf das sogenannte Mittelblocker-Dreieck, das bildeten Alex Mende, Jonas Waffenschmidt und Michael Kölsch bildeten zurück. „In der Kürze der Zeit konnten wir das natürlich nicht ausreichend einstudieren“, sagte Norbert Homrighausen und war umso überraschter, dass seine Mannschaft den ersten Satz mit 25:21 glatt holte. Im weiteren Verlauf aber wurde Bielefeld stärker und schlichen sich auf Freudenberger Seite immer mehr Fehler ein, unterbrochen nur von einem ordentlichen dritten Satz, in dem Norbert Homrighausen wieder zum üblichen System mit zwei Mittelblockern zurückgekehrt war.

Alle Trümpfe verschenkt

Entscheidend war dann der vierte Satz: Die Flecker kämpften sich von einem 3:8- und 18:22-Rückstand in die Partie zurück, glichen zum 22:22 aus, brachten den Satz aber nicht nach Hause. Es ging in den Tiebreak. Auch hier hatte Freudenberg beim 8:4 und 13:11 alle Trümpfe in der Hand, um wenigstens zwei Punkte zu behalten, schnürte den Sack aber wieder nicht zu, „weil wir da nur Müll gespielt haben“, wie Norbert Homrighausen die Fehlerflut am Spielende bezeichnete.

So blieb dem VC 73 lediglich ein Pünktchen als Trostpflaster – zu wenig, um Much & Buisdorf gegenüber im Vorteil zu bleiben.

Verbandsliga

1. FC Spich - CVJM Siegen 0:3 (22:25, 22:25, 26:28). Nach diesem Sieg im Nachholspiel kann der Aufsteiger für ein weiteres Verbandsliga-Jahr planen, denn der Vorsprung auf die Abstiegszone vergrößerte sich auf neun Punkte.

„Es war ein verdienter Arbeitssieg. Mit der Punkteausbeute waren wir zufrieden, mit der Leistung aber keinesfalls“, zog Philip Mörschel eine gemischte Bilanz. Die Zahl der individuellen Fehler sei viel zu hoch gewesen. Den ersten Satz holten sich die Siegener in recht souveräner Manier, passten sich in den Durchgängen zwei und drei aber dem schwachen Niveau der Heimmannschaft an. Der positive Aspekt: Beide Durchgänge wurden trotzdem mit 25:22 bzw. in der Verlängerung mit 28:26 gewonnen. „In der Hinrunde hätten wir solche Spiele vielleicht sogar noch verloren“, sagte Philip Mörschel.

Frauen-Oberliga

VTV Freier Grund - PTSV Aachen III 3:1 (25:19, 18:25, 25:16, 25:16). Einen Schönheitspreis gewannen die VTV-Frauen gegen den Drittletzten sicherlich nicht, doch stand unterm Strich ein 3:1-Erfolg, mit dem Platz drei gefestigt wurde.

Freier Grund erwischte einen guten Start in die Partie, holte sich Satz eins nach zwischenzeitlicher Elf-Punkte-Führung mit 25:19. Unkonzentrierte Aktionen in Abwehr und Angriff führten zwangsläufig zum Satzausgleich, doch in den folgenden Durchgängen kamen die Südsiegerländerinnen wieder in die Spur, holten sich diese Sätze jeweils glatt mit 25:16, ohne sich verausgaben zu müssen.