Unzufriedener Manfredas Ruzgis sucht einen neuen Verein

Oberhausen/Erndtebrück Die Hoffnungen von Manfred Ruzgis bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen haben sich nicht erfüllt. Der Berater forciert einen Wechsel.

Der Fußballer Manfredas Ruzgis will offenbar nach nur einem halben Jahr schon wieder seine Zelte beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen abbrechen. „Wir haben unsere Unzufriedenheit frühzeitig signalisiert“, sagte der Ruzgis-Berater Muharrem Rada dem Internet-Portal „RevierSport“. Die Reaktion von Oberhausens Sportlichem Leiter Patrick Bauder: Ruzgis soll den Verein in der Winterpause vorzeitig verlassen dürfen.

+++ Lesen Sie auch: Erndtebrück-Trainer Müller hält nicht viel von Winter-Transfers +++

Der aus Erndtebrück stammende 27 Jahre alte Mittelstürmer war erst im vergangenen Sommer vom SC Wiedenbrück zum Regionalliga-Konkurrenten an den Niederrhein gewechselt, ausgestattet mit einem Ein-Jahres-Vertrag. RWO-Trainer Jörn Nowak schickte Ruzgis zwar in 16 Begegnungen, aber nur zur Kurzeinsätzen aufs Feld. Lediglich am 2. Spieltag (2:2 gegen die SSVg Velbert) stand der einmalige Nationalspieler Litauens für 72 Minuten, am 8. Spieltag (0:0 bei RW Ahlen) für 55 Minuten länger als eine Halbzeit auf dem Platz.

„Wir waren nach der super Vorbereitung schon überrascht, dass er so wenige Chancen erhalten hat“, betonte Rada bei „RevierSport“. Er habe das Gespräch mit dem Verein gesucht, aber erst unlängst eine Rückmeldung von Bauder erhalten.

2018 Rückkehr zum Pulverwald

Ruzgis, Sohn des früheren Spielers der SF Siegen in der Saison 1994/95, Kestutis Ruzgis, spielte in seiner Jugend beim TuS Erndtebrück, bis 2014 dann bei den SF Siegen, wechselte von dem U17-Team aus dem Leimbachstadion zum U19-Nachwuchs des SC Paderborn (bis 2016). Die erste Senioren-Station war die Regionalliga-Mannschaft des 1. FC Köln II. 2018 kehrte er aus der Domstadt an den „Pulverwald“ zurück, spielte zwei Jahre lang für den damaligen Regionalliga-Absteiger in der Oberliga Westfalen.

Seinen bisher letzte Auftritt im Siegerland hatte Ruzgis im vergangenen April. Damals gastierte er mit Wiedenbrück zum letzten Auftritt des 1. FC Kaan-Marienborn vor dessen da schon angekündigten Rückzug aus der Regionalliga West in der Herkules-Arena. Ruzgis wurde erst in der 77. Minuten beim späteren Endstand von 2:2 eingewechselt, blieb ohne Tor – ebenso wie in allen Liga-Spielen in dieser Saison mit Oberhausen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein