In der Fußball-Kreisliga B2 hat der SV Feudingen das Jahr 2019 dank einer starken Schlussphase mit einem Sieg abgeschlossen.

SV Oberes Banfetal - SV Feudingen 1:2 (1:0). Welch ein Drama am Halberg: Bis fünf Minuten vor dem Ende verteidigte der SVO, der die zweite Halbzeit in Unterzahl bestritt, mit Mann und Maus eine Führung gegen den Tabellenführer. Feudingen war drückend überlegen und produzierte Chance um Chance, scheiterte aber immer wieder an seinen Nerven und am herausragenden SVO-Torwart Ludwig Benfer – und am Ende verließen die Blau-Weißen dann doch wieder als Sieger das Feld.

Erst stocherte Nils Althaus im Getümmel den Ball zum 1:1 über die Linie (85.), dann ließ der vorgerückte Verteidiger Marc Müller eine Flanke für Tim Eckhardt abtropfen, der den Ball zum Siegtor in die Maschen drosch (89.). Riesenjubel bei Feudingen, das mit 46 von 51 möglichen Punkten sowie sieben Zählern Vorsprung an der Spitze überwintert.

Alle Spieler des SV Feudingen feiern mit dem Torschützen Tim Eckhardt (verdeckt). Spielertrainer Sascha Schwarz brüllt sich vor Freude fast die Seele aus dem Leib. Foto: Peter Kehrle

In der ersten Halbzeit taten sich die Blau-Weißen gegen den kämpfenden und eng stehenden SVO schwer, der zunächst durch ein Freistoßtor von Marco Sabau in Führung ging (14.) und kurz nach der Pause eine dicke Chance zum 2:0 hatte. Da hatte SVO-Spieler Lukas Lang bereits die Gelb-Rote Karte gesehen. Feudingens Sascha Schwarz: „Oberes Banfetal hatte heute nichts zu verlieren, hat sehr gut gekämpft und kompakt gestanden, deshalb haben wir uns schwergetan.“

SG Laasphe/Niederlaasphe - SV Schameder 2:1 (0:0). Nach einer weitgehend ereignislosen ersten Hälfte setzte Papa Yaw Afriye nach der Pause bei einem Angriff zum Sprint an und war von Schameders Jan-Phillip Dreisbach nur mit einem Foul im Sechzehner zu stoppen. Yannick Reichpietsch verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0 für die SG (59.).

Torschütze Mohammed Schwan bekommt Streicheleinheiten von Johannes Damm und Jonas Löning. Foto: Peter Kehrle

Mohammed Schwan profitierte in der Schlussphase bei seiner Ecke von einer Windböe, durch die sich die Kugel tückisch zum 2:0 für die „Orangenen“ ins Tor senkte (76.). Joey Dohle, vergangene Saison noch Spieler der Sportfreunde Birkelbach, erzielte in seinem ersten Saisonspiel den Anschlusstreffer und machte es noch einmal spannend (92.). Der flinke und technisch versierte Angreifer wird den Schamederanern aber nur sporadisch zur Verfügung stehen, da er sich aktuell auf einen Ironman-Triathlon vorbereitet.

Der SG Laasphe/Niederlaasphe wird es egal sein – sie spielt ja nicht mehr gegen den SV Schameder. „Ich bin sehr froh, den Dreier hier eingetütet zu haben“, freute sich SG-Trainer Marco Schneider über den achten Sieg in Folge und Platz zwei zur Winterpause.

FC Hilchenbach - Sportfreunde Edertal 1:4 (0:0). Es dauerte 45 Minuten, bis beide Mannschaften ein wenig besser in die Partie kamen: Julian Hille nutzte einen individuellen Fehler der Hintermannschaft der Gäste aus und brachte seine Mannschaft in Führung (52.). Im Gegenzug glichen die Edertaler durch einen Kopfballtor von Dominik Szczurek aus (53.).

Auch nach den nächsten beiden Standards waren die Edertaler erfolgreich. Mark Wolf per Abstauber (56.) und Marcel Bicher (72.) per direkt verwandelten Freistoß erhöhten. Den Schlusspunkt unter diese Begegnung setzte erneut Wolf per Kopf (84.). „Das war ein Spiel, was 0:0 ausgehen hätte müssen“, ärgerte sich Hilchenbachs Sven Wojda.

FC Benfe - TSV Aue Wingeshausen 2:5 (0:2). Bereits vor dem Spiel verkündete der TSV, dass er die Zusammenarbeit mit Trainer Torben Belz und dessen Co-Trainer Sven-Torben Böhl auch in der Saison 2020/21 fortsetzen wird.

„Wir wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen und gemeinsam auf der Entwicklung der vergangenen Jahre aufbauen. Wir sehen uns auf einem guten Weg“, sagt Patrick Schröder, der Sportliche Leiter des TSV.

Die starke Weiterentwicklung des Teams kommen nicht nur beim Vorstand gut an, sondern auch die hervorragenden Zuschauerzahlen seien ein klares Indiz dafür, dass sich die Ortschaften mit den Teams identifizierten.

Vier Tore für den TSV Aue-Wingeshausen: Marc Koch (l.). Foto: Florian Runte

Viel Freude hatten die mitgereisten Anhänger auch am gestrigen Spiel, in dem Marc Koch zu Höchstform auflief. Der TSV-Mittelfeldspieler erzielte vier Tore und bescherte seinem Team eine völlig verdiente 4:0-Führung (22., 33., 51., 56.). Benfes Christoph Stöcker verkürzte zwar nach einer großartigen Einzelleistung (62.), doch Don von der Ahe traf zum 1:5 (75.) und machte vorerst alles klar. Das 2:5 von Benfes Abiodun Olanrewaju blieb dann auch reine Ergebniskosmetik (79.). Torben Belz: „Meine Mannschaft hat das Jahr 2019 mit diesem Sieg veredelt.“

Grün-Weiß Eschenbach - TuS Diedenshausen 3:4 (2:1). Diedenshausen kann es nur zu Hause? Von wegen! Der eingewechselte Paul Röße ließ den TuS mit seinem ersten B-Liga-Tor in der Nachspielzeit im Jubel eskalieren. Glimpflich ausgegangen war die erste Hälfte für die Gäste, denn Eschenbach hatte einige Großchancen, nutzte aber nur zwei: Bastian Rickes (26.) und Jan-Hendrik Pöpping (43.) trafen zur 2:0-Führung. Kurz vor der Halbzeit verkürzte Michael Bender (44.). Nach der Pause stellte Rickes zunächst auf 3:1 für Eschenbach (51.), ehe Bender (52.) und Philipp Dienst (65.) ausglichen – und dann kam Röße. Diedenshausens Marc Gaß: „Wir haben große Moral bewiesen.“

SpVg Kredenbach/Müsen - Sportfreunde Birkelbach II 3:2 (0:1). Birkelbachs Moritz Stremmel traf, indem seine Flanke ins Tor rutschte (44.). Kurz vor dem Kredenbacher Ausgleichstreffer durch ein Eigentor von Erik Liedtke (63.) scheiterte Yannick Hoedt aus drei Metern vor dem leeren Tor.

Zwei Abstimmungsprobleme der Birkelbacher halfen Christian Hinnenkamp das Spiel zu drehen (70., 75.). Patrick Szostak brachte kurz darauf Moritz Stremmel im Sechzehner zu Fall. Mit dem fälligen Elfmeter verkürzte Lukas Birkelbach (78.) zum 2:3 für Birkelbach II, der Ausgleich fiel aber nicht mehr.