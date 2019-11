Überragendes 2019 und Neues für 2020

Sabine Lischka verstärkt 2020 das EJOT-Team TV Buschhütten. In diesem Jahr finishte die Bochumerin beim Ironman Haiwaii.

Das EJOT-Team TV Buschhütten hat eine grandiose, mit zwei DM-Titeln gekrönte Saison 2019 abgerundet. Für 2020 gibt es schon einige Neuigkeiten.

Buschhütten. Gemeinsam feierten rund 80 Sportler, Betreuer, Funktionäre, Sponsoren und Ehrengäste des EJOT-Teams TV Buschhütten den Abschluss einer erneut erfolgreichen Triathlon-Saison. Nach den Grußworten und einer Foto- und Videopräsentation in der Turnhalle Buschhütten ging es anschließend beim Büffet und danach gesellig bis in die Nacht hinein weiter im Vereinsheim. „Es war ein rundum erfolgreiches Jahr“, sagte der stellvertretende Landrat Karl-Ludwig Bade, „Buschhütten ist nach wie vor das Maß aller Dinge in der deutschen Triathlon-Szene.“