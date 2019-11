U18 des VfL Bad Berleburg ringt den RC Sorpesee nieder

Bad Berleburg. Die U18-Volleyballerinnen des VfL Bad Berleburg sind in der Oberliga auf Kurs. Mit zwei Siegen am Heimspieltag rückt das Team auf Platz 3 vor.

Einen großen Schritt in Richtung „Westdeutsche“ machten die U18-Volleyballerinnen des VfL Bad Berleburg mit zwei Siegen an ihrem einzigen Heimspieltag in der Oberliga-Staffel 6. In einem sehr spannenden Spiel rangen die Wittgensteinerinnen – im Foto mit Jana Lauber (l.) und Emma Althaus im Block – den RC Sorpesee mit 2:1 (25:27, 25:18, 17:15) nieder. Eine reife Leistung: nach Rang 11 im Endklassement der letztjährigen Westdeutschen Meisterschaft startete der Nachwuchs des Drittligisten vom Sorpesee mit vielen Vorschusslorbeeren in die Saison.