TVE Netphen verliert trotz Katapultstarts

Nach 18:23-Niederlage beim Königsborner SVH hilft nur noch ein Wunder. Erstes Gegentor nach 20 (!) Minuten kassiert, aber danach geht es bergab.

Unna-Königsborn. Im Vorfeld des Spiels beim Aufsteiger war für Trainer Matthias Hoffmann klar: „Mir müssen gewinnen, wenn wir noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben wollen!“ Nun, dieses Unterfangen ist nicht gelungen. Die Handball-Drittligafrauen des TVE Netphen verloren am Samstagabend in der Kreissporthalle in Unna nach kuriosem Verlauf mit 18:23 (8:9). Und obwohl die Niederlage am Ende klar ausfiel, wäre dieser Befreiungsschlag für die Siegerländerinnen durchaus möglich gewesen.