Die Tabellen-Schlusslichter TVE Netphen und RSVE Siegen sind am letzten Spieltag 2019 gegen Düsseldorf bzw. in Bochum gefordert.

TVE Netphen und RSVE Siegen unter Druck

Siegerland. Es hat vor einem letzten Spieltag im Jahr schon mal besser gestanden um die hochklassig spielenden heimischen Handball-Mannschaften. Vor dem Jahresfinale an diesem Wochenende zieren Frauen-Drittligist TVE Netphen und Herren-Verbandsligist RSVE Siegen das Tabellenende, während die „zweite Welle“ des TuS Ferndorf in der Oberliga im Soll ist, aber auch noch keinen allzu üppigen Sicherheitsabstand zur Gefahrenzone aufweist.

3. Frauenliga West

TVE Netphen - Fortuna Düsseldorf 1895 (Samstag, 18 Uhr, Sporthalle Gymnasium). Binnen einer Woche bekommen es die Netphener Frauen mit einem weiteren Aufsteiger mit der Güteklasse „machbar“ zu tun. „Wenn wir an unsere Leistung aus dem Marpingen-Spiel anknüpfen, ist für uns was drin. Und wir müssen gewinnen, wollen wir im nächsten Jahr noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben“, sagte Netphens Co-Trainer Philipp Schürhoff unmittelbar nach dem jüngsten 25:25 in Marpingen – einem vor allem für den Kopf wichtigen Teilerfolg, „denn er hat gezeigt, dass wir in der Liga doch mithalten können.“

Mit Netphen und Düsseldorf treffen die beiden harmlosesten Angriffsreihen aufeinander, so dass ein Tor-Spektakel nicht erwartet werden sollte. Tat der Netphener Seele das jüngste Remis nach zuvor 1:17 Punkten sehr gut, ist Düsseldorf durch 0:8 Zähler aus den vergangenen vier Partien auch in einer sportliche Schieflage geraten, die die Johannländerinnen jetzt ausnutzen wollen.

Oberliga

TuS Ferndorf II - TuS Möllbergen (Sonntag, 17 Uhr). Eine unangenehme, aber lösbare Aufgabe wartet auf die Ferndorfer Reserve am Sonntagabend. Der TuS Möllbergen aus dem nordöstlichsten NRW-Zipfel spielt wie Ferndorf bislang eine gute Saison, liegt mit 10:10 Punkten knapp vor den Siegerländern, die mit 9:11 Zählern ebenfalls eine gute Zwischenbilanz aufzuweisen haben.

Aber: Der Abstand zur Gefahrenzone ist längst nicht so groß, als dass Trainer Michael Feldmann völlig entspannt sein könnte. Es sind nämlich nur vier Zähler bis zu dem ersten Abstiegsplatz, so dass vor allem in den Heimspielen gepunktet werden sollte, um diesen Abstand zu wahren oder sogar auszubauen.

Michael Feldmann wird gegen den TuS Möllbergen, der seinerseits am vergangenen Spieltag Tabellenführer ASV Hamm-Westfalen II beim knappen 26:28 fast „am Haken“ hatte, erneut auf mehrere verletzte Leistungsträger verzichten müssen, baut aber auf sein Tempo machendes Kollektiv und das starke Torhüter-Duo Rottschäfer/Broszinski. Die Ostwestfalen haben zuletzt zwei Mal in Folge auswärts gewonnen: 32:27 in Bergkamen und 29:27 in Haltern.

Verbandsliga

SV Teutonia Riemke - RSVE Siegen (Samstag, 19.15 Uhr). Wenn nicht jetzt, wann dann? Für den RSVE Siegen wird es allerhöchste Zeit, nach diversen Rückschlägen in den vergangenen Wochen, ja Monaten, endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern, dass die Köpfe der jungen Spieler frei machen würde.

Mit 6:14 Punkten steht der Gegner aus dem Bochumer Stadtteil Riemke auch nicht viel besser da als die Siegener, die mit der Hypothek von acht (!) mehr oder weniger klaren Niederlagen am Stück ins Ruhrgebiet fahren und sich geschworen haben, nicht noch einmal so vorgeführt zu werden wie am vergangenen Samstag beim 15:29-Heimdebakel gegen den OSC Dortmund.

Fabio Scheld wieder im Kader

Die Chancen Siegen auf Zählbares dürften durch die Rückkehr von Fabio Scheld ein wenig gestiegen sein. Scheld hat die Folgen seines Unfalls inzwischen überstanden. Weil Trainer Caslav Dincicauf seinen Sohn Nikola und Lars Bohne verzichten muss, bleibt der schmale Kader aber dünn.