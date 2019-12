TVE Netphen ist nahe dran am ersten Sieg

Die Netphener Handballfrauen stellten beim 25:25 in Marpingen einen neue Torrekord in dieser Saison auf und verpassten den ersten Sieg knapp.

Marpingen. Um wenige Sekunden schrammten die Drittliga-Handballfrauen des TVE Netphen am ersten Saisonsieg vorbei. Bei Aufsteiger HSG DJK Marpingen/Alsweiler hieß es nach 60 gutklassigen und am Ende hochdramatischen Minuten 25:25 (13:12) – ein Ergebnis, über das die Netphener Delegation wohl auch noch heute grübeln wird. War es nun ein Punktgewinn – übrigens der zweite in dieser Saison – oder ein Punktverlust? „Jedenfalls tut uns das gut, gibt uns Selbstvertrauen“, sagte Co-Trainer Philipp Schürhoff.

Konzept geht lange auf

Die Johannländerinnen ließen sich auch von der stimmungsvollen Kulisse, die mehr als 300 Zuschauer bildeten, nicht aus dem Konzept bringen und zeigten die vielleicht beste erste Halbzeit in dieser Saison. Über 3:1, 7:5, 11:9 und 13:10 ging es mit einem 13:12-Vorsprung in die Kabine, weil die Mannschaft in der Abwehr sehr gut arbeitete und auch im Angriff diesmal nicht so viele Chancen liegen ließ wie in den vergangenen Partien. Das war umso bemerkenswerter, weil Melanie Immel und Lena Müller-Lechtenfeld trotz leichter Erkrankung auf die Zähne bissen und Sarah Röben und Annalena Welsch in der vergangenen Woche nicht oder nur eingeschränkt hatten mittrainieren können.

Erstaunlich: In Halbzeit zwei baute Netphen den Vorsprung auf zeitweise drei Tore aus (17:14, 18:15), war selbst von den sonst so enthusiastischen Marpinger Zuschauern in dieser Phase kaum etwas zu hören. Dies änderte sich, als die Saarländerinnen jenseits der 45. Minute immer besser ins Spiel kamen, durch die Siebenmetetore von Michelle Hartz beim 22:21 sogar erstmals in Führung gingen (50.).

Die Nerven bewahrt

Würde der TVE jetzt einbrechen, sich jetzt seine Krise nehmen? Nein! In der hektischen Schlussphase vergab Elena Sturm beim Stand von 23:23 zwar einen Siebenmeter, doch Neuzugang Merle Carstens besorgte das 24:23 (59.). In der Schlussminute durfte Netphen nach dem 25:24 durch Elena Sturm vom Sieg träumen, doch in Überzahl – Carina Kania hatte eine Zeitstrafe bekommen – glich Marpingen/Alsweiler durch Solveig Petrak neun Sekunden vor dem Ende zum 25:25 aus, reichte die verbleibende Zeit nicht, um sich für die beste Saisonleistung mit zwei Punkten zu belohnen.

„Ein Sieg hätte uns sicher gut getan, aber die Mannschaft hat sich diesen Zähler verdient. Das Spiel hat gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können, wenn alle alles reinwerfen“, sagte Schürhoff.

TVE: S. Groos, Schweisfurth - Welsch (4), Immel, Carstens (4), Röben, Seiffarth (3), Müller-Lechtenfeld (3), Vonnahme (3), C. Kania, Sturm (6/4), A. Groos (2).