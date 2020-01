TVE Netphen: Eine Niederlage, die Hoffnung macht

Netphen. Da verliert eine Mannschaft ihr Heimspiel am Ende relativ klar mit 20:25 und darf sich trotzdem großen Applaus ihres Publikums abholen – so geschehen am Samstagabend in der Sporthalle des Gymnasiums in Netphen. Frauenhandball-Drittligist TVE Netphen unterlag im ersten Punktspiel des neuen Jahres der „zweiten Welle“ von Borussia Dortmund mit 20:25 (8:13), hatte sich jedoch mehr als achtbar aus der Affäre gezogen, gegen den besten Angriff der 3. Liga West nur 25 Treffer zugelassen.

Abwehrumstellung bringt die Wende

Es war auch deshalb eine Hoffnung machende Niederlage, weil Netphens Winter-Neuverpflichtung Gilvana Mendes Nogueira einen vielversprechenden Einstand für ihr Team feierte. Die 21-jährige Brasilianerin avancierte nach nur wenigen Trainingseinheiten mit sechs Treffern gleich zur besten TV-Torschützin, bereitete zudem mehrere Treffer mit schönen Anspielen vor und provozierte auch Siebenmeter.

„Gilvana hat ein prima Spiel gemacht, auch in der Abwehr“, freute sich Netphens Trainer Matthias Hoffmann über das gelungene Debüt der ehemaligen brasilianischen U20-Nationalspielerin, die im linken Rückraum spielte und in den ersten Minuten die perplexe BVB-Deckung mit vielen starken Aktionen und Torabschlüssen überraschte. Drei Tore steuerte die Südamerikanerin in den ersten zehn Minuten bei.

Netphens Rückraumspieler Marit Vonnahme blieb gegen den BVB II ohne Torerfolg. Foto: Lutz Großmann

Als der Tabellenletzte nach knapp 15 Minuten nach dem Tor von Annalena Welsch sogar das 6:4 markierte, wurde es BVB-Trainer Tobias Fenske zu bunt. Er stellte in einer Auszeit die 5:1-Abwehr auf eine 6:0-Formation um und tat damit aus seiner Sicht genau das Richtige, denn danach konnte Gilvana Mendes Nogueira mehr ihre Wendigkeit und technische Qualität in Eins-gegen-eins-Situationen nicht mehr so gut einbringen, sondern scheiterte immer wieder am BVB-Bollwerk.

Mit diesem taktischen Kniff endete auch die Hochphase der gesamten Netphener Mannschaft, die den BVB, wie immer unterstützt von einer jungen Fangruppe, die ihr Team über die gesamten 60 Minuten lautstark anfeuerte und auch mit seinen riesigen BVB-Fahnen im Johannland für ein schwarz-gelbes Heimspiel sorgte, nur bis zum 8:9 durch Rechtsaußen Merle Carstens auf den Fersen blieb. „Die schlechte Phase zwischen dem 6:7 und dem 8:13 war letztlich unser Problem. Da wollte jeder sein Ding machen“, urteilte Matthias Hoffmann.

So baute sich der Rangzweite mit seinen wurfgewaltigen Rückraumspielerinnen Mariel Wulf und Malina Michalczik sowie Kreisläuferin Carlotta Fege bis zur Pause diese Fünf-Tore-Führung auf, mit der er relativ entspannt in die zweite Hälfte gehen konnte. Indes – und auch dies dürfte für den TVE-Coach ein positives Signal gewesen sein – ließ sich Netphen keineswegs vorführen.

Kurz Morgenluft geschnuppert

Gilvana Mendes Nogueira knüpfte in den ersten Minuten mit den Toren vier und fünf an ihre tolle Anfangsphase an, rüttelte ihre Mannschaft nochmal auf. Als Elena Sturm vom Siebenmeterpunkt und Annelena Welsch mit einem perfekt vorgetragenen Tempogegenstoß nach gut 46 Minuten sogar auf 17:20 verkürzten, schien Netphen sogar nochmal Morgenluft zu wittern. „Machen wir da das 18:20, geht vielleicht noch was“, sagte Matthias Hoffmann, doch der Anschlusstreffer gelang nicht, weil Netphen zwei Angriffe verbaselte.

Gerade mal fünf Minuten später hieß es 23:17 für die BVB-Frauen, die sich nicht länger ärgern ließen.

TVE Netphen: S. Groos, Schweisfurth, Jung – Welsch (4), Fiterer, Immel, Carstens (1), Röben (3), Seiffarth, Müller-Lechtenfeld (3), Vonnahme, Sturm (3/3), A. Groos, Mendes Nogueira (6).