TV Jahn Siegen gewinnt Derby gegen TuS Fellinghausen

TV Jahn Siegen - TuS Fellinghausen 68:52 (40:26). Im Derby der direkten Tabellennachbarn im Abstiegskampf war ein Sieg sehr wichtig für beide Teams. Siegen begann stark und konnte sich mit guter Wurfauswahl und vielen verwandelten Freiwürfen eine Sieben-Punkte-Führung zum Ende des ersten Viertels erarbeiten. Auch das zweite Viertel gewannen die Gastgeber dank ihrer starken Verteidigung, die lediglich neun Punkte zuließ und für einen komfortablen 14-Punkte-Vorsprung zur Halbzeit sorgte.

Im dritten Viertel stellte Fellinghausen auf eine Zonenverteidigung um, die den Jahnern Probleme bereitete. Die Gäste punkteten jetzt auch durch viele Freiwürfe und beendeten das Viertel mit einem Dreier. Der Siegener Vorsprung war auf Punkte zusammengeschmolzen. Das letzte Viertel eröffnete Siegen mit einem formidablen 9:0-Lauf, der den Sieg absicherte. Die Rubensstädter gewannen das Viertel mit 15:6.

„Das erste und letzte Viertel waren gut. Im dritten Viertel haben wir uns einschüchtern lassen von der Zonenverteidigung, haben aber im letzten Viertel wieder Mittel dagegen gefunden. Alles in allem war es eine solide Leistung der Mannschaft, besonders defensiv. Zudem war unsere Freiwurfquote mit 17 von 24 möglichen Punkten super“, strahlte Kapitän Philipp Bruch.

Jahn Siegen: Bläser (18), Schenk (13), Himken (12), Mischur (8), Bruch (6), Schulte (6), Rau (5), Juffa, Stücher, Baraniak.

TuS Fellinghausen: Kayali (6), Overhoff (4), Galster (2), Reuter (9), Wotzke, Kniesche (12), Jakubik-Dilba, Niehüser (10), Gün (7), Bednarek (2).

TG RE Schwelm II - TV Freudenberg 77:101 (29:52). Die Freudenberger haben sich vor dem Jahreswechsel und Hinrundenfinale am 12. Januar 2020 gegen den TuS Iserlohn Kangaroos II in eine glänzende Ausgangsposition gebracht. Dank des eigenen Sieges in Schwelm und der Niederlagen von Iserlohn II und der BG Hagen III schoben sich die Flecker auf den zweiten Platz vor. „Jetzt sollten sich die Spieler nicht zu sehr am Weihnachtstisch laben“, schmunzelte Trainer Heikel Ben Meftah, „denn die Partie gegen Iserlohn ist für uns sehr, sehr wichtig.“

Durfte erneut zufrieden sein mit der Performance seiner Mannschaft: Freudenbergs Trainer Heikel Ben Meftah. Foto: Reinhold Becher

Die Pfichtaufgabe beim Tabellenvorletzten löste Freudenberg mühelos. Erfreulich aus Sicht von Heikel Ben Meftah: Wie schon eine Woche zuvor gegen Nikola Tesla punkteten alle zwölf eingesetzten Spieler – allen voran einmal mehr seine Söhne René und Miguel. Ein fettes Lob hatte der Coach aber auch für die Center Colin Sahm und Paul Wirth parat: „Sie haben sich in der Zone sehr gut präsentiert.“ Zusammen erzielten sie 23 Punkte.

Gegen Ende vorne hui, hinten pfui

Der Favorit kam gleich gut rein ins Spiel (9:3), führte nach dem ersten Viertel bereits mit 23:13, um im zweiten Drittel mit einem 13:0-Lauf den Vorsprung zur Halbzeit auf 52:29 auszubauen. Angesichts des klaren Vorsprungs ließ in einigen Phasen der zweiten Hälfte die Defensivarbeit ein wenig zu wünschen übrig, doch wurde dies durch eine nach wie vor exzellente Trefferquote mehr als kompensiert. Mit 71:48 ging es ins Schlussviertel, in dem Freudenberg nochmal 30 Punkte schaffte, aber auch 29 zuließ.

TV Freudenberg: R. Ben Meftah (27/2 Dreier), M. Ben Meftah (18/2), Sahm (13), Wirth (10), Zwinge (9/3), Schlund (7/2), Rott (5/1), Lütz (5), Knie (2), Bretthauer (2), Reusch (2), Trautmann (1).