TV Freudenberg steht dicht vor der Sensation

Beim absoluten Spitzenspiel in Haspe fehlen dem TV Freudenberg zwei Minuten zum großen Glück. Am Ende ist die Enttäuschung groß.

Basketball-Landesliga: SV Hagen-Haspe III - TV Freudenberg 73:67 (28:39). Freudenberg stand am Mittwoch kurz davor, den ungeschlagenen Tabellenführer aufs Kreuz zu legen, doch die Sensation blieb aus. „Uns haben zwei Minuten zum absoluten Glück gefehlt“, sagte ein nur aufgrund des Ergebnisses enttäuschter TVF-Trainer Heikel Ben Meftah.

Nach zerfahrenem Beginn – in den ersten vier Minuten fiel kein Punkt – und mit 11:10 für Haspe ausgeglichenem ersten Viertel zeigten die Flecker im zweiten Abschnitt, was sie drauf haben. „Es haben alle angepackt“, lobte Heikel Ben Meftah. Der Lohn war eine verdiente 39:28-Halbzeitführung, die Hoffnung auf einen Coup machte.

Im dritten Viertel zog Freudenberg mit einem 9:3-Lauf auf 48:31 weg – die höchste Führung. Doch die bröckelte. Über 48:39 ging es mit einem 58:51 für den Gast ins letzte Viertel, in dem wütende Hasper Routiniers zurück schlugen. Bitter für Freudenberg: Nach der 67:62-Führung gelang in den letzten vier Minuten keine Offensivaktion mehr. Viele Fouls brachten die Hagener an die Freiwurflinie, die mit einem 11:0-Lauf doch noch vorbeizogen. „Uns hat ein dritter konstanter Scorer gefehlt, und die Großen haben sich von der Härte beeindrucken lassen“, so Ben Meftah.

TVF: M. Ben Meftah (23/2 Dreier), R. Ben Meftah (22/4), Lütz (10/2), Bretthauer (7/1), Trautmann (3), Wirth (2), Sahm, Emrich, Knie, Schlund, Rott.