TV Freudenberg gewinnt das Spitzenspiel

Basketball-Landesliga: TV Freudenberg - Iserlohn Kangaroos II 84:74 (32:32). Mit diesem Sieg gegen einen Mitbewerber um den Aufstieg beendet der TV Freudenberg die Hinrunde auf Platz zwei – einer Position, die am Saisonschluss zum Aufstieg reicht, wenn der SV Hagen-Haspe II in der Oberliga bleibt. Dann darf Landesliga-Primus Haspe III nicht aufsteigen und rückt der Vize-Meister nach. Allerdings steckt Haspes „zweite Welle“ im Abstiegskampf.

Es ging hin und her

Die Zuschauer im Sportzentrum Büschergrund erlebten ein intensives und spannendes, wenn auch nicht immer hochklassiges Spitzenspiel zweier ähnlich strukturierter Mannschaften. Nach einer Abtastphase zog Freudenberg die Zügel an und bis zum Ende des ersten Viertels auf 17:13 weg. Im zweiten Abschnitt stellte Trainer Heikel Ben Meftah von Mann- auf Zonenverteidigung um – zunächst mit Erfolg, denn nach 19 Minuten hieß es 32:23 für sein Team. Umso unerklärlicher, dass Freudenberg in der letzten Minute dieses Viertels neun Punkte in Serie und den 32:32-Ausgleich zuließ.

Mit wechselnden Führungen ging es durch das dritte Viertel, in dem die Flecker den Gegner immer öfter an die Freiwurflinie zwangen. Freudenberg schien die sinkende Iserlohner Abschlussquote von der Linie in die Karten zu spielen, aber mit einem wilden Dreier holten sich die Gäste die 56:54-Führung, gingen mit diesem Minivorsprung ins Schlussviertel.

Ben Meftah-Brüder reißen Spiel an sich

Es waren in dieser für Freudenberg schwierigen Ausgangslage einmal mehr die Trainer-Söhne Miguel und René Ben Meftah, die das Ruder letztlich herumrissen, einen Löwenanteil zum 11:2-Lauf und der 65:58-Führung beitrugen. Das Momentum schien auf Freudenberger Seite zu sein, zumal Paul Wirth und Miguel Ben Meftah mit ihren Dreiern den Vorsprung sogar auf 74:62 (36.) ausbauten. Iserlohn bäumte sich nochmal auf, verkürzte auf 74:78, ehe René Ben Meftah in der letzten Minute mit sechs Freiwürfen in Serie endgültig alle Zweifel beseitigte.

Herausragende 28 Punkte und ein wahrer „Leader“ seines Teams gegen die Iserlohn Kangaroos II: René Ben Meftah. Foto: privat

„Wir haben nicht alles richtig gemacht, aber vieles besser gemacht als Iserlohn. Und kämpferisch war es auch okay“, bilanzierte Heikel Ben Meftah das erste Spiel im neuen Jahr. Bemerkenswert: Die mit 85 Prozent (17 von 20) sehr hohe Freiwurfquote. In Halbzeit zwei wurden alle 13 Freiwürfe in der Reuse versenkt.

TVF: R. Ben Meftah (28/2 Dreier), M. Ben Meftah (17/1), Lütz (14/2), Zwinge (11/3), Wirth (6), Trautmann (3/1), Sahm (3), Emrich (2), Bretthauer, Schlund, Knie, Reusch.

TuS Fellinghausen - SKZ Nikola Tesla 58:68 (30:30). Lange Zeit lieferte sich Fellinghausen mit den Gästen aus Hagen eine Partie auf Augenhöhe. Erst im letzten Viertel machte sich die Routine von Nikola Tesla auch im Ergebnis bemerkbar. Trotz der Niederlage sind die Chancen des TuS Fellinghausen im Abstiegskampf weiter intakt.

TuS: Kayali (5), Galster (10), Reuter (4), Wotzke (7), Jakubik, Dilba (3), Niehüser (6), Kovacevic (9), Gün (3), Bednarek (11).