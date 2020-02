TuS Ferndorf verpflichtet Toni Sario

Handball-Zweitligist TuS Ferndorf hat auf die Verletzungsprobleme im linken Rückraum, dabei besonders auf den Ausfall von Patrick Weber, der wohl in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird, reagiert und mit Toni Sario einen Rückraumspieler vom Ligarivalen HSG Krefeld geholt. Für das Schlusslicht kam der 21-Jährige Spanier zu 41 Treffer in 14 Spielen. Dabei sticht besonders das Spiel der HSG gegen Aue heraus, in dem Sario insgesamt zehn Treffer erzielte. Und ausgerechnet gegen den EHV könnte der 1,98m große Spanier morgen schon sein Debüt für die Ferndorfer feiern.