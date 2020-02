TuS Ferndorf: Torwart Lucas Puhl verlängert für zwei Jahre

Ferndorf. Handball-Zweitligist TuS Ferndorf hat den Vertrag mit seinem Stammtorhüter Lucas Puhl für zwei weitere Jahre verlängert. Der 27-jährige Gummersbacher spielt bereits seit 2014 für den Traditionsverein aus dem Nordsiegerland und bekleidet inzwischen zusammen mit Jonas Faulenbach das Kapitäns-Amt beim TuS.

„Es ist klasse, dass uns Lucas auch in den nächsten beiden Spielzeiten erhalten bleibt. Er hat sich zu einer festen Größe in unserem Team entwickelt und in den vergangenen Wochen nach überstandener Handverletzung maßgeblich zu unserer guten Punkteausbeute beigetragen,“ freut sich TuS-Geschäftsführer Mirza Sijaric über die Vertragsverlängerung. „Lucas hatte aufgrund seiner konstant guten Leistungen einige interessante Angebote. Umso schöner ist es, dass er sich für uns entschieden hat.“

„Der TuS Ferndorf ist für mich in den vergangenen Jahren zu meiner zweiten Familie geworden. Die Fans stehen bedingungslos hinter uns und tragen uns sowohl in der Stählerwiese als auch in den Auswärtsspielen. Daher war und ist der TuS immer mein erster Ansprechpartner. Ich freue mich auf weitere zwei Jahre mit den Jungs und dem tollen Umfeld“, so Lucas Puhl.