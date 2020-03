Ferndorf/Köln. In einer rund 75-minütigen Dringlichkeits-Telefonkonferenz hat das Präsidium der Handball-Bundesliga (HBL) die Vertreter der 18 Zweitligisten über die konkreten Maßnahmen, das weitere Krisenmanagement sowie die sportlichen und wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise informiert. Für den TuS Ferndorf nahm der Geschäftsführer der Handball GmbH, Dirk Stenger, teil.

Die laufende Saison

Hier gibt es gegenüber Freitag keine neue Entwicklung und Entscheidung. Die HBL hält daran fest, die Saison ab dem 22. April fortzusetzen und nach Möglichkeit zu Ende zu spielen, immer abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den von Politik, Gesetz und Behörde vorgegebenen Rahmenbedingungen.

Siegen-Wittgenstein Mannschaft seit Freitag ohne Training Am vergangenen Freitag ist die komplette Ferndorfer Profi-Mannschaft auf unbestimmte Zeit nach Hause geschickt worden, weil nicht mehr trainiert werden kann und darf. Trainer Michael Lerscht hat für die Spieler individuelle Trainings- und Fitnesspläne erstellt.

„Klar ist, dass natürlich erst dann wieder gespielt werden kann, wenn die Kommunen auch die Hallen zum Training und für die Spiele öffnen“, so Dirk Stenger, der an die Wiederaufnahme des Spielbetriebs Ende April aber nicht glaubt. Eine Arbeitsgruppe soll sich mit dem Thema Auf- und Abstiegsmodus befassen.

Die wirtschaftliche Seite

Die HBL-Vertreter unterbreiteten mehrere Möglichkeiten, die sich abzeichnenden Finanzlöcher zu stopfen. Was die laufenden Gehälter der Spieler, die alle in einem Vertragsverhältnis zum Verein stehen, betrifft, könnte das von der Bundesregierung in Aussicht gestellte Kurzarbeitergeld helfen. „Darüber hinaus könnten die Kreditanstalt für Wiederaufbau und politische Ebenen zur Seite stehen“, sagte Dirk Stenger. Dass auch der TuS Ferndorf dazu gezwungen sein wird, finanzielle Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist für den Attendorner sicher: „Wir werden davon Gebrauch machen müssen. Die Situation ist für uns existenzbedrohend. Der einzige Trost ist, dass dies auch für alle anderen Vereine gilt.“

Einnahmen aus dem Verkauf von Tageskarten und dem Catering generierte der Verein zuletzt am 29. Februar gegen den TuS N-Lübbecke. Den finanziellen Schaden bezogen auf den Rest der Saison – falls sie nicht mehr oder ohne Zuschauer gespielt werden müsste – wollte Stenger konkret nicht bemessen, „sie bewegt sich aber im sechsstelligen Bereich.“ Denn betroffen ist auch das für den 3. April geplante Spiel in der Gummersbacher Schwalbe-Arena gegen den VfL Gummersbach. Auch mit diesen Einnahmen, die weit höher als bei einem Heimspiel in der Sporthalle Stählerwiese gewesen wären, kann der TuS vorerst nicht planen.

Der Hallenumbau

Die Coronakrise könnte für den TuS einen kleinen Vorteil bringen. Wird die laufende Saison komplett abgesagt, könnte der Ausbau der Sporthalle Stählerwiese früher als geplant beginnen, vorausgesetzt, die Baufirma und die Handwerker können kurzfristig reagieren. „Das ist aber keine Variante, die wir wollen. Wir wollen die Saison ja zu Ende spielen – in unserer Halle und mit unseren Fans“, so Dirk Stenger.

Die nächste Saison

Die Spielzeit 2020/2021 soll Ende August beginnen. Der TuS Ferndorf sieht sich in der parallel laufenden Personalplanung in der guten Lage, davon ausgehen zu können, auch in der nächsten Saison in der 2. Liga zu spielen. „Das ist zwar gut, aber auf der anderen Seite weiß man natürlich nicht, wie sich in den nächsten Monate die Einnahmeseite entwickeln wird“, gibt Dirk Stenger zu bedenken. Den bislang feststehenden Abgängen Julius Lindskog Andersson (VfL Lübeck-Schwartau), Marijan Basic (unbekannt) und Moritz Barwitzki (HSG Krefeld) steht bislang noch kein Neuzugang gegenüber.