TuS Ferndorf: Nach vierter Niederlage in der Abstiegszone

Ferndorf. Handball-Zweitligist TuS Ferndorf steckt in der Krise. Im Weihnachtsspiel gegen den HC Elbflorenz gibt es eine knappe Niederlage.

Kreuztal. Mit der vierten Niederlage in Folge geht Handball-Zweitligist TuS Ferndorf in das Jahresabschlussspiel am Mittwoch in Bietigheim. Am „Boxing Day“ unterlag das Team von Robert Andersson nach einer katastrophalen Leistung in der ersten Halbzeit und trotz einer deutlichen Steigerung in Hälfte zwei dem HC Elbflorenz 2006 am Ende zwar knapp, aber verdient mit 30:31 (15:19).

19 Gegentore in einer Hälfte – so viele Buden hatte Ferndorf in dieser Saison bislang nur in Emsdetten kassiert. Diese hohe Zahl war auf zwei Faktoren zurückzuführen: Eine in allen Belangen löchrige Abwehr und schwache Torhüterleistungen, erst Marin Durica, dann nach rund 20 Minuten der eingewechselte Tim Hottgenroth. Beide Keeper bekamen so gut wie keinen Ball an die Hand, wurden jedoch auch all zu oft von ihren Vorderleuten im Stich gelassen, die den starken Rückraum der Dresdner viel zu selten einzunorden wussten. PS: Lucas Puhl stand wegen eines zunächst „technischen Problems“ beim aktuellen Corona-Test nicht zur Verfügung.

Da half es den Siegerländer auch nicht viel weiter, dass der Angriff diesmal durchschlagskräftiger agierte als zuletzt, sich aber trotzdem viel zu viele technische Fehler und Pässe ins Nichts leistete. Da es die Sachsen lange auch nicht besser machten, wechselte die Führung einer wilden ersten Halbzeit hin und her, ehe sich Elbflorenz mit einem ersten 4:0-Torelauf auf 10:7 (20.) absetzte. Der TuS-Rückstand wuchs sogar auf sechs Treffer (11:17), zur Pause stand eine verdiente 15:19-Hypothek für die Gastgeber, für die es nach dem Seitenwechsel nur besser hätte laufen können, ja müssen.

Doch es ging in diesem Stil zunächst weiter. Eine Abwehr ohne Zugriff und ein stets den Würfen hinterherschauender, zwischen die Pfosten zurück gekehrter Marin Durica – mit diesen Schwachpunkten war es fast unmöglich, den Rückstand aufzuholen. So lief Ferndorf der Musik immer hinterher. Es waren gelungene Einzelaktionen von Andreas Bornemann und Julian Schneider und ein verbessertes Flügelspiel, die dem TuS Mitte der ersten Halbzeit neue Hoffnung machten.

Als sich die Abwehr nach langer, langer Zeit mal wieder einen Ball stibitze und Lukas Pechy einen der ganz wenigen Gegenstöße zum 22:25 nutzte (43.), setzte endlich der erhoffte Rückenwind ein, beflügelt durch die Rote Karte für HC-Kreisläufer Jonas Thümmler, der Andreas Bornemann bei dessen Tor zum 25:28 gestoßen hatte.

Und weil plötzlich auch Marin Durica mehrere Bälle abwehrte, Dresden augenscheinlich die Luft auszugehen schien, wurde es in der Schlussphase tatsächlich noch einmal spannend. Der starke Torben Matzken, der phasenweise von Lucas Schneider auf der „Mitte“ vertreten wurde und für den erneut enttäuschenden Toni Sario auf die halblinke Rückraumposition gewechselt war, verkürzte mit seinem Doppelschlag auf 28:30. Auch das 28:31 von Dumcius war für den TuS noch nicht der Knockout, stimmte jetzt in allen Mannschaftsteilen der Kampfgeist.

Josip Eres (Siebenmeter) und Andreas Bornemann schafften das 30:31 (58.), doch der Ex-Hagener ballerte seinen nächsten Wurf drüber, kein Ausgleich, der Elbflorenz unter Druck gesetzt hätte. Der Gast traf durch Sebastian Greß den Pfosten und ermöglichte Ferndorf noch eine Chance zum Punkt, doch die Siegerländer wussten auch die nicht zu nutzen, machten es in den verbleibenden 27 Sekunden bei ihrem letzten Angriff viel zu kompliziert – irgendwie bezeichnend für die momentane Lage beim TuS Ferndorf, der sich zum Jahresende plötzlich in der Abstiegszone wiederfindet.

TuS: Durica, Hottgenroth – Eres (8/4), Sario (1), Matzken (4), L. Schneider (1), M. Michel (1), Pechy (3), L. Michel, J. Schneider (3), Bornemann (8), Rüdiger, Koloper, Rink (1).

Elbflorenz: Huhnstock, Göres, Noack, Mohs – Wucherpfennig (9/5), Emanuel, Dumcius (5), Oehler, Kretschmer (5), Jungemann, Greß (5), Vanco (4), Quade, Kasal (2), Thümmler (1).