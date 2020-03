Krefeld/Ferndorf. Erneut wechselt ein Spieler des TuS Ferndorf zur HSG Krefeld. Nach Linksaußen Moritz Barwitzki schließt sich nun auch Marijan Basic dem Zweitliga-Tabellenletzten an. Der TuS Ferndorf hatte in der vergangenen Woche gemeldet, sich von beiden Spielern nach dem Ende der Saison zu trennen.

In Marijan Basic verpflichten die Krefelder Eagles eine weitere Säule für die kommende Spielzeit. Der 33-Jährige ist für die Siegerländer aktuell viertbester Vorlagengeber und bekannt für besondere, spektakuläre Aktionen. Der 1,88 Meter große und 95 Kilogramm schwere Kroate soll mit seiner Erfahrung das junge HSG-Team lenken und gleichzeitig als Spielmacher eine wichtige Rolle einnehmen.

Marijan Basic, hier im Spiel gegen TuSEM Essen, wechselt nach Krefeld. Foto: Reinhold Becher

Basic, der in Deutschland außer für den TuS Ferndorf schon für Bayer Dormagen, den Neusser HV und den SHV Strahlsund in der 2. und 3. Liga spielte und zuvor in seiner Heimat aktiv war, soll gemeinsam mit dem jungen und talentierten Carlos Marquis die Spielmacherposition bekleiden. „Marijan ist schon seit vielen Jahren in Deutschland, hat eine sehr interessante Vita und wird sich schnell ins Team integrieren. Marijan ist ein klassischer Spielgestalter, der das Spiel versteht. Er analysiert gegnerische Schwächen sehr gut, und wir sehen in ihm den Kopf unseres Angriffsspiels, der viel Verantwortung übernehmen und den jungen Spielern viel beibringen soll und will“, sagt Eagles-Sportleiter Stefan Nippes.

Der in Dormagen lebende Maschinenbauingenieur, der in Leverkusen arbeitet und mit Neuss und Ferndorf bereits zweimal in die 2. Liga aufgestiegen ist, freut sich auf die neue Aufgabe. „In Ferndorf zu spielen war ob der Entfernung sehr aufwändig. Ich habe viel Zeit auf der Autobahn verbracht. Das ging so nicht mehr. Zugleich war ich aber nicht bereit, den Handball aufzugeben und habe darum einen guten Verein in der Nähe gesucht. Den habe ich in Krefeld gefunden. Der Verein hat Ambitionen und ich will helfen, die vielen talentierten Jungs zu fördern und sie von meiner Erfahrung partizipieren lassen“, sagt der erfahrene Kroate.