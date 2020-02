TuS Ferndorf: Lindskog Andersson verlässt den Verein

Ferndorf. Was sich bereits vor einigen Tagen angedeutet hat, ist seit Mittwochmittag Gewissheit: Der schwedische Spielmacher und Torjäger Julius Lindskog Anderssonverlässt den Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf nach dieser Saison und wechselt zu einem Liga-Konkurrenten.

Der 25-jährige Rückraumspieler kam 2018 von der HG Saarlouis ins Siegerland und avancierte mit seiner dynamischen Spielweise schnell zum Publikumsliebling in der „Stählerwiese“. Mit 116 Toren in den bisherigen 21 Saisonspielen ist Lindskog Andersson der siebtbeste Torschütze der 2. Handball-Bundesliga.

„Wir, und da beziehe ich unseren neuen Trainer Robert Andersson mit ein, hätten gerne weiter mit Julius zusammengearbeitet und haben alles versucht, ihn in Ferndorf zu halten. Leider hat er sich aus privaten Gründen für einen Wechsel entschieden“, sagte Ferndorfs Geschäftsführer Mirza Sijaric zum Weggang des sympathischen Schweden, der nach seiner hervorragenden Leistung am Samstag gegen Emsdetten zum dritten Mal in Folge in die „Mannschaft des Spieltages“ der 2. Handball-Bundesliga gewählt worden war.