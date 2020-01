Für den TuS Ferndorf II hat am Samstag der Abstiegskampf begonnen. Verbandsligist RSVE Siegen kassiert die 13. Niederlage in Folge.

TuS Ferndorf II mangelt es an Effizienz

Oberliga

TuS Ferndorf II - Soester TV 22:29 (10:14). Offensive Ineffizienz, die zu schnellen Gegentoren führte – so lässt sich die Niederlage des TuS Ferndorf II gegen den Soester TV in einem Satz zusammenfassen. „Wir haben vorne Chancen über Chancen liegen gelassen und vor allem von der Kreisläuferposition keine Tore erzielen können, obwohl sich beste Möglichkeiten geboten haben“, zeigte sich Trainer Michael Feldmann sichtlich unzufrieden.

Schlechte Chancenverwertung

Die eingangs erwähnte Analyse bezog sich vor allem auf die erste Viertelstunde. Zwar ging der TuS durch Kai Ronge mit 1:0 in Führung, es sollte aber die einzige im gesamten Spiel bleiben. In der Folge scheiterten die Hausherren entweder an Gästekeeper Birk Muhr oder an Pfosten oder Latte. Und so setzte sich Soest Stück für Stück ab, stand es nach 15 Minuten 2:10 aus Sicht der Ferndorfer Youngster.

„Allerdings trügt dieses Ergebnis auch ein wenig, denn Soest nutzte nahezu jeden unserer Fehler für einen schnelles Gegenstoß-Tor aus. In der normalen Deckung haben wir eigentlich sicher gestanden, das hat die zweite Viertelstunde der ersten Halbzeit gezeigt“, sagte Feldmann. Die Chancenverwertung wurde in dieser Phase etwas besser. Durch einen kleinen 3:0-Lauf gegen Ende des ersten Durchgangs verkürzte der TuS den Rückstand auf 10:14.

Wenigstens die Moral stimmt

Die zweite Halbzeit begann wie die erste, mit einem Tor von Kai Ronge, der mit insgesamt zehn Treffern bester TuS-Schütze war. Doch ein richtiger Ruck war das nicht. Näher als auf vier Tore verkürzte Ferndorf den Rückstand nie, sah sich nach 38 Minuten sogar aussichtslos mit 12:20 im Hintertreffen. „Lobenswert, dass die Moral intakt ist, denn wir haben uns nicht aufgegeben. Trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass wir nochmal herankommen können“, sagte Feldmann – zumal der Soester TV die schwindenden Kräfte der Ferndorfer in der zweiten Halbzeit zu nutzen wusste und ein ums andere Mal über Kreisläufer Julian Vukoja zum Erfolg kam.

„Wir haben gemerkt, dass uns in der zweiten Halbzeit Entlastung gefehlt hat. Spieler, die mal ein einfaches Rückraumtor erzielen, fehlen uns einfach“, so Feldmann nach der fünften Niederlage in Folge.

TuS Ferndorf II: Hottgenroth, Rottschäfer - John (4), Nenne-Kolb (1), Weigelt (1), Ronge (10/8), L. Michel (3), Baust (3).

Verbandsliga

SuS Oberaden - RSVE Siegen 27:26 (15:14). Wieder gut gespielt, wieder das Spiel bis zum Schluss offen gehalten, aber wieder keine Punkte – auf dem RSVE Siegen liegt seit Wochen der Fluch eines Tabellenletzten. Das knappe 26:27 in Bergkamen-Oberaden bedeutete die 13. Niederlage in Folge für den RSVE, die Chancen auf den Klassenerhalt sind nur noch minimal. Trotzdem hatte der wieder einmal zu personellen Klimmzügen gezwungene Trainer Caslav Dincic viel Lob für sein junges Team parat: „Die Mannschaft wird immer besser, und die Moral stimmt auch. Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt.“ Den hätte mit der letzten Aktion Lars Bohne perfekt machen können, doch Oberadens Torwart wehrte Bohnes guten Wurf aus acht Metern mit der Fußspitze ab. Der SuS jubelte, während in der RSVE-Kabine sogar Tränen kullerten, weil sich die Mannschaft nicht belohnt hatte.

Nach ausgeglichenen ersten 20 Minuten setzte sich das Eiserfelder Rumpf-Aufgebot, in dem u.a. Fabio Scheld, Niklas Roth und Torwart Cedric Keuper, der sich in der vergangenen Woche wegen seiner Knieprobleme verabschiedet hat, mit einer starken Phase von 9:9 auf 13:10 ab, lagen zur Pause aber mit einem Tor zurück (14:15). Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste dran, schafften durch den überragenden Lars Bohne, Nico Neumann und Kieren Wied jeweils den Gleichstand, doch der hatte nur bis zum 19:19 (39.) Bestand. In der Schlussphase setzte sich die stärkere Substanz des SuS Oberaden durch, der auf drei Tore (23:20, 25:22, 27:24) wegzog.

Es sprach jedoch für den Kampfgeist des RSVE Siegen, dass er auch im Angesicht der nächsten Niederlage nicht aufsteckte. Nikola und Kieren Wied verkürzten nochmal auf 26:27, aber der ersehnte Ausgleichstreffer gelang eben nicht.

RSVE: Dietrich, Gräf - Dincic (2), Büttner (6), Bohne (9), Neumann (2), Lobpreis, J. Henrichs, Wied (5), T. Henrichs (2).