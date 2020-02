TuS Ferndorf holt verdienten Punkt in Rimpar

Würzburg. In der Trainerzeit von Michael Lerscht hat der TuS Ferndorf noch nie ein Zweitliga-Spiel gegen die DJK Rimpar Wölfe gewonnen. Das wird auch bis zum Abschied Lerschts so bleiben, aber dieses 23:23 (12:12) am Samstagabend in der S.Oliver-Arena von Würzburg wurde wie ein Sieg gefeiert. Es war ein Punktgewinn, den sich ein beinahe auf das Minimum geschrumpfter TuS-Kader allemal verdient hatte und seine gute Auswärtsbilanz weiter ausbaute.

Auch noch Jan Wicklein verletzt

Denn neben dem auch schon gegen Emsdetten fehlenden Sextett zog sich gegen Rimpar kurz vor Schluss auch noch Jan Wicklein eine Oberschenkelverletzung zu. Für den Rechtsaußen, der damit das Kontingent gelernter Flügelspieler beim TuS Ferndorf auf null reduzierte, kam Florian Schneider aus der Oberliga-Reserve zu seinem Kurzzeitdebüt in der 2. Liga und wechselte Michael Lerscht auch den Regisseur der (spielfreien) zweiten Mannschaft, Linus Michel, ein.

Starke Leistung beim Unentschieden in Rimpar: Ferndorfs Kreisläufer Thomas Rink. ​ Foto: Frank ScheurinG

Es war eine Partie, die erwartungsgemäß geprägt war von starken Torhüterleistungen, guten Abwehrreihen und Angriffsformationen, die sich viele technische Patzer, Fehlabspiele und lasche Würfe leisteten, die für Max Brustmann im DJK- und Lucas Puhl im TuS-Tor leichte Beute waren.

Diese Beurteilung galt prinzipiell auf beide Teams und zog sich wie ein roter Faden durch die 60 Minuten, in denen Rimpar zwar die meiste Zeit mit bis zu drei Toren vorne lag, sich aber eines TuS Ferndorf gegenüber sah, der kämpferisch wieder alles abrief und sich von den Rückständen nie aus der Ruhe bringen ließ.

Das erste Beispiel: Als der beste Rimparer, Dominik Schömigk, zwei Tempogegenstöße nutzte, weil im Ferndorfer Angriff für Minuten alles fehlgeschlagen war, stand es nach 18 Minuten 8:5 für die Franken.

Thomas Rink mit wichtigen Toren

Unbeeindruckt schlug Ferndorf aber zurück. Der starke Kreisläufer Thomas Rink, Julius Lindskog Andersson, Jonas Faulenbach und Andreas Bornemann brachten ihr Team mit 9:8 nach vorne (22.), und auch nach dem 10:12 reagierten die Gäste mit einem Doppelschlag durch Lindskog Andersson und Jan Wicklein zum 12:12-Pausenstand.

Siegen-Wittgenstein DJK Rimpar Wölfe - TuS Ferndorf 23:23 (12:12) Rimpar: Brustmann, Wiesner - Schömig (5), Böhm (1), Karle (1), Gempp (4), Schmidt (4/1), Kaufmann (4), Siegler, Schulz, Backs, Brielmeier (2), Herth, Sauer (2). Ferndorf: Puhl, Durica, Hottgenroth - Sario, Faulenbach (3), Basic, F. Schneider, M. Michel (1), Wicklein (1), L. Michel, J. Schneider (4), Bornemann (2), Lindskog Andersson (7/1), Koloper, Rink (5). Schiedsrichter: Fabian Friedel/Rick Herrmann. Zuschauer: 1526. Zeitstrafen: DJK 3, TuS 4. Rote Karte: Koloper (52., dritte Zeitstrafe). Spielfilm: 2:2 (6.), 4:2 (9.), 6:4 (13.), 8:5 (18.), 8:9 (22.), 10:9 (25.), 12:10 (27.), 12:12 (Halbzeit), 15:13 (35.), 19:17 (45.), 20:20 (53.), 23:20 (57.), 23:23 (Ende).

Zwei Tore hinten, Ausgleich – in diesem Rhythmus ging es über weite Strecken auch in der zweiten Halbzeit weiter. Immer wieder musste Ferndorf, in der Abwehr jetzt mit Jonas Faulenbach auf der vorgezogenen Position agierend, Rückstände aufholen, war nie in der komfortablen Lage, selbst vorlegen zu dürfen und den Gegner unter Druck setzen zu können. Nur: Weil Lucas Puhl sein hohes Niveau aus Halbzeit eins hielt, mit seinen am Ende 16 Paraden auf gut 41 Prozent abgewehrter Bälle kam, dem Kollegen Max Brustmann im gleichen Maß aber nicht ganz gelang, kehrten die Siegerländer erneut ins Spiel zurück.

„Rot“ für Koloper weggesteckt

Als Branimir Koloper das Feld mit der dritten Zeitstrafe nach gut 52 Minuten seinen Platz im Ferndorfer Abwehrzentrum räumen musste, anschließend Steffen Kaufmann (2) und Patrick Gempp mit drei Treffern in Serie das 23:20 markierten (57.), deutete sich die zweite Niederlage in diesem Jahr an, aber erneut bewies der schmalbrüstige TuS-Kader tolle Moral. Julian Schneider, Thomas Rink und Mattis Michel glichen bis in die Schlussminute hinein zum 23:23 aus.

Die finale Angriffsaktion und damit Siegchance lag in den letzten Sekunden bei den Wölfen. Dominik Schömigs Wurf wurde vom TuS-Block so abgefälscht, dass die Gefahr des entscheidenden 23:22 für Rimpar endgültig gebannt war.